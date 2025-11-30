JAV ir Ukraina derybas vadina produktyviomis, bet pripažįsta, kad dar reikia daug nuveikti

„Turėjome dar vieną labai produktyvią sesiją, remdamiesi Ženevos susitikimu, šios savaitės įvykiais, – žurnalistams sakė M. Rubio. – Tačiau reikia dar nuveikti daugiau.“
Ukrainos saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas, vadovavęs Kyjivo delegacijai, taip pat gyrė derybas kaip „produktyvias ir sėkmingas“.
M. Rubio, specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) derybose su Ukrainos delegacija aptarinėjo siūlomo taikos susitarimo detales.
Derybos vyko jautriu Ukrainai momentu, ji toliau priešinasi Rusijos pajėgoms, kurios įsiveržė 2022 metų vasario 24-ąją.
M. Rubio prasidedant deryboms „Shell Bay“ – S. Witkoffo įkurtame golfo ir rakečių klube Halandeil Biče Floridoje - teigė, kad derybų tikslas yra ne tik nutraukti kraujo praliejimą, bet ir užtikrinti „karo pabaigą, kas paliktų Ukrainą suverenią ir nepriklausomą bei suteiktų jai galimybę pasiekti tikrą klestėjimą“.
„JAV mus girdi, – savo ruožtu prieš derybas kalbėjo R. Umerovas. – JAV mus remia. JAV dirba šalia mūsų.“
Kyjivo delegacijai artimas šaltinis naujienų agentūrai AFP anksčiau sakė, jog JAV ir Ukrainos delegacijų derybos Floridoje dėl karo su Rusija pabaigos nėra lengvos.
Kitas šaltinis, informuotas apie įvykių raidą, AFP sakė: „Amerikiečiai tikrai nori, kad (dabartinėse derybose) būtų susitarta dėl galutinių punktų, kad jie galėtų vykti į Maskvą.“
Diplomatai daugiausia dėmesio šiuo metu skiria D. Trumpo siūlomo 28 punktų plano, parengto derybose tarp Vašingtono ir Maskvos, pataisymams.
Šis planas buvo kritikuojamas kaip pernelyg orientuotas į Rusijos reikalavimus. Iš pradžių jame buvo numatyta, kad Ukraina perleis visą rytinį Donbaso regioną Rusijai – su tuo Kyjivas nesutinka.
Planas, kurį D. Trumpas vėliau pavadino „koncepcija“ arba „žemėlapiu“, kurį reikia „tikslinti“, būtų apribojęs Ukrainos kariuomenės dydį, užkirtęs kelią šaliai prisijungti prie NATO ir įpareigojęs Ukrainą surengti rinkimus per 100 dienų. Derybininkai nurodė, kad gairės pasikeitė, tačiau neaišku, kaip būtent.
Antradienį D. Trumpas pareiškė, kad ateinančią savaitę į Maskvą pasiųs S. Witkoffą ir galbūt J. Kushnerį susitikti su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu aptarti šio plano.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sekmadienį Rusijos valstybinės televizijos transliuotuose komentaruose teigė, kad V. Putinas susitiks su S. Witkoffu iki ketvirtadienio, kai rusų lyderis ketina išvykti į Indiją.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „X“ rašė, kad ukrainiečių delegacija „greitai ir iš esmės parengs žingsnius, reikalingus karui užbaigti“.
Savo vakariniame kreipimesi šeštadienį V. Zelenskis teigė, kad Amerikos pusė „demonstruoja konstruktyvų požiūrį“.
„Artimiausiomis dienomis įmanoma išsamiau išdėstyti žingsnius, kaip oriai užbaigti karą“, – sakė jis.