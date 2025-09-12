Įtariamojo Charlie Kirko žudiko paieška tęsiasi: užfiksavo, kaip šaulys spruko iš įvykio vietos

Trumpoje spaudos konferencijoje pareigūnai dalijosi vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip įtariamasis, paleidęs šūvį nuo pastato stogo, pabėgo iš įvykio vietos. Vyras nušoko nuo stogo ir iš pradžių skubiai pasišalino iš įvykio vietos, tačiau vėliau sulėtino žingsnių tempą. Įtariamasis rankose laiko neidentifikuotą daiktą, neaišku, ar tai ginklas.
Be to, tyrėjai paskelbė kelias naujas geresnės kokybės įtariamojo nuotraukas.
Jose matyti, kad vyras dėvėjo akinius nuo saulės, avėjo „Converse“ batus ir vilkėjo juodus ilgarankovius marškinėlius su Amerikos vėliava ir ereliu.
Jutos gubernatorius Spenceris Coxas ketvirtadienio vakarą pranešė, kad iš gyventojų iki šiol gauta daugiau nei 7 tūkst. pranešimų apie įtariamąjį.
Jutos viešojo saugumo departamento vadovas Beau Masono „NBC News“ sakė, kad nežino, ar įtariamasis vis dar yra Jutos valstijoje.
Įtariamojo tapatybė dar nenustatyta, šaulio paieška vis dar vyksta.
Primename, kad po incidento nebuvo iš karto aišku, kokia Ch. Kirko būklė.
Vėliau paaiškėjo, kad šūvis buvo mirtinas. Tai patvirtino ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip Ch. Kirkas kalbėjosi su studentu apie masines šaudynes ir translyčius asmenis.
„Ar žinote, kiek translyčių amerikiečių per pastaruosius dešimt metų dalyvavo masinėse šaudynėse?“ – buvo paklausta Ch. Kirko.
„Per daug“, – atsakė jis, miniai plojant.
„Ar žinote, kiek masinių šaudynių Amerikoje įvyko per pastaruosius dešimt metų? Įskaitant gaujų smurtą ar neįskaitant?“ – pridūrė Ch. Kirkas.
Po kelių sekundžių pasigirdo šūvis ir Ch. Kirkas krito nuo kėdės. Vyras buvo pašautas į kaklą.
Manoma, kad išpuolis buvo tikslinis.
D. Trumpas Ch. Kirko mirtį pavadino „niūria diena Amerikoje“ ir dėl politinio smurto kaltino „radikaliųjų kairiųjų“ retoriką.
