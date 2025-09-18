Charlie Kirko nužudymas: paviešinti surinkti įrodymai

„Šautuvas, šoviniai ir rankšluostis buvo išsiųsti teismo ekspertizei. Ant gaiduko, kitų šautuvo dalių, iššautos tūtelės, dviejų iš trijų neiššautų šovinių ir rankšluosčio rasta DNR, atitinkanti kaltinamojo“, – šnekėjo prokuroras Jeffrey Gray.
Pareigūnai pacitavo ilgą susirašinėjimą žinutėmis tarp T. Robinsono ir jo kambario draugo, kuris vadinamas vyru, keičiančiu lytį. T. Robinsonas ir jo kambario draugas palaikė romantiškus santykius. Žmogžudystės dieną T. Robinsonas draugui nusiuntė žinutę, kad po jo klaviatūra yra laiškelis. Kambario draugas pažiūrėjo po klaviatūra ir rado raštelį, kuriame buvo parašyta: „Turiu galimybę pašalinti Ch. Kirką, aš ja pasinaudosiu.“
„Perskaitęs raštelį, kambario draugas atsakė: „Ką? Tu juokauji, tiesa?“ Robinsonas atsakė: „Man viskas gerai, mano meile, bet aš dar kurį laiką užstrigęs Oreme. Neturėtų ilgai užtrukti, kol galėsiu grįžti namo, bet aš vis tiek turiu pasiimti savo šautuvą. Tiesą sakant, tikėjausi išlaikyti tai paslaptyje, kol mirsiu nuo senatvės. Atsiprašau, kad tave įtraukiau.“ Kambario draugas atrašė: „Tu ne tas, kuris tai padarė, tiesa?“ Robinsonas rašė: „Aš, aš, atsiprašau.“ Kambario draugas atsakė: „Manau, kad jie pagavo tą asmenį.“ Robinsonas rašė: „Ne, jie pagavo kažkokį pamišusį senuką, tada apklausė kažką panašiais drabužiais“, – nurodė prokuroras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Prokurorai siekia griežčiausios įmanomos bausmės.
„Sieksiu mirties bausmės. Šio sprendimo nepriėmiau lengvabūdiškai, kurį priėmiau savarankiškai, kaip apygardos prokuroras, remdamasis tik turimais įrodymais ir nusikaltimo aplinkybėmis bei pobūdžiu. Kadangi siekiame mirties bausmės, kaltinamasis ir toliau bus laikomas be užstato Jutos apygardos kalėjime“, – kalbėjo J. Gray.
Ch. Kirkas, artimas Amerikos prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, nušautas praėjusį trečiadienį per renginį Jutos universiteto miestelyje, kur debatavo su susirinkusiaisiais. Jo laidotuvės vyks sekmadienį Arizonoje.
