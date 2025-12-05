Įtariamasis merginos nužudymu Kaune kol kas nerastas

Tai Eltai ankstų penktadienio rytą teigė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
„Įtariamojo ieško gausios policijos pajėgos“, – sakė R. Matonis. Įtariamojo ieškoma visoje Lietuvoje.
Kaip skelbta, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško vyro, kuris, kaip įtariama, ketvirtadienį Kaune nužudė jauną moterį.
Policijos teigimu, įtariamasis – 1996 m. gimęs Benas Mikutavičius.
Pareigūnai prašo asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.
Policija taip pat nurodo nebandyti vyro sulaikyti patiems, nes jis gali būti pavojingas.
Kaip skelbta, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte, buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Vėliau apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite.
Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas. Pirminiais duomenimis, su smurto žymėmis.
Aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
