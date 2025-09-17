Įtariamasis Charlie Kirko nužudymu sulaukė kaltinimų, prokurorai siekia mirties bausmės

Ch. Kirkas, artimas prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sąjungininkas ir studentų aktyvizmo grupės „Turning Point USA“ įkūrėjas, praėjusią savaitę buvo nušautas per renginį Jutos universiteto miestelyje.
31 metų vyro mirtis sukėlė gedulą politinėje dešinėje ir tamsius keršto grasinimus.
22 metų Tyleris Robinsonas (Taileris Robinsonas) kaltinamas paleidęs vieną kulką nuo stogo, kuri pataikė Ch. Kirkui į kaklą tūkstančių žmonių akivaizdoje. Šis incidentas dar labiau sustiprino susiskaldymą ir taip poliarizuotoje šalyje.
Didžiulės apimties įtariamojo medžioklė baigėsi po 33 valandų, kai T. Robinsono tėvai, pamatę ieškomo vyro nuotraukas, įtikino jį prisistatyti policijai.
Antradienį Jutos teisme, kur išklausė jam pateiktus kaltinimus, T. Robinsonas vilkėjo savižudybių prevencijos chalatą – tai įprasta didelio atgarsio sulaukusiose bylose.
Jis kalbėjo tik patvirtindamas savo vardą, ir pasyviai sėdėjo, kai apygardos teisėjas Tony Grafas (Tonis Grafas) perskaitė septynis kaltinimus.
Sunkiausias jam pateiktas kaltinimas – sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdyta žmogžudystė. Jis taip pat apkaltintas trukdymu teisingumui ir poveikiu liudininkams, esą už tai, kad liepė savo kambario draugui tylėti.
„Pateikiu pranešimą apie ketinimą siekti mirties bausmės“, – ankstesnėje spaudos konferencijoje sakė Jutos apygardos prokuroras Jeffas Gray'us (Džefas Grėjus).
„Nepriimu šio sprendimo lengvabūdiškai, tai sprendimas, kurį priėmiau savarankiškai, kaip apygardos prokuroras, remdamasis vien tik turimais įrodymais, aplinkybėmis ir nusikaltimo pobūdžiu“, – aiškino jis.
