Apie Trumpo keliamą pavojų pasisakė itin garsi Holivudo žvaigždė

„Myliu savo šalį, tačiau šio metu nebeatpažįstu jos“, – sakė aktorė sekmadienio vakarą kino festivalyje Ispanijos San Sebastiano mieste.
„Viskas, kas riboja saviraišką ir laisvę, nesvarbu, kur ir kas tai daro, man tai atrodo labai pavojinga“, – kalbėjo aktorė. – Šiuo metu gyvename labai, labai sunkiais laikais“.
Šis aktorės pareiškimas nuskambėjo, kai JAV kyla vis didesnis susirūpinimas dėl žodžio laisvės ribojimo būnant prezidentu Donaldui Trumpui.
LNK.LT primena, kad praėjusią savaitę buvo pranešta, jog dėl D. Trumpo administracijai nepatikusių komentarų buvo nutraukta populiari pokalbių laida, kurią vedė Jimmy Kimmelis. Apie tai paskelbta praėjus kelioms valandoms, kai JAV vyriausybė pagrasino atšaukti transliavimo licencijas dėl vedėjo komentarų apie konservatyvaus aktyvisto Charlie Kirko nužudymą.
Apie šį žingsnį, kritikų įvertintą kaip vyriausybės cenzūrą, trečiadienį netikėtai pranešė tinklas ABC.
Sprendimu pasidžiaugė prezidentas D. Trumpas, kuris jau ilgą laiką peikia komikus, kurie iš jo juokiasi.
„Puiki žinia Amerikai, – rašė jis savo platformoje „Truth Social“. – Sveikiname ABC, kad pagaliau išdrįso padaryti tai, kas turėjo būti padaryta.“
