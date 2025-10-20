Italijoje žuvo krepšinio sirgalių užpultas autobuso vairuotojas

Raffaele Marianella mirė sekmadienį vakare po išpuolio prieš Toskanos komandos „Pistoia Basket“ sirgalius, grįžtančius namo po pergalės prieš „Sebastiani Basket Rieti“ antrajame Italijos krepšinio divizione. Vyriškiui buvo 65-eri.
Italijos žiniasklaida plačiai paskelbė, kad išpuolį įvykdė komandos „Sebastiani Basket Rieti“ sirgaliai.
„Šįvakar chuliganų, kurie tapo žudikais ir niekada negalėtų būti vadinami sirgaliais, įvykdytas išpuolis kelia didelį nerimą“, – sakė Italijos sporto ministras Andrea Abodi.
„Sportas – tai gyvenimas, o šie nusikaltėliai per šviesmečius nutolę nuo sporto vertybių.“
Išpuolis įvykdytas pagrindiniame kelyje, jungiančiame nedidelį, maždaug už 80 km į šiaurę nuo Romos esantį Riečio miestelį su Terniu, kuris yra kaimyniniame Umbrijos regione.
Plyta išdaužė priekinį autobuso stiklą ir pataikė į R. Marianellą, kurio į įvykio vietą atvykusios gelbėjimo tarnybos atgaivinti nesugebėjo.
