2025-10-20 16:09
Jūras Barauskas (ELTA)

Italijoje žuvo autobuso vairuotojas, kuriam, kai vežė krepšinio sirgalius, pataikė plyta, kurią paleido autobusą akmenimis apmėtę varžovų komandos gerbėjai.

Italijoje žuvo krepšinio sirgalių užpultas autobuso vairuotojas / Scanpix nuotr.

Raffaele Marianella mirė sekmadienį vakare po išpuolio prieš Toskanos komandos „Pistoia Basket“ sirgalius, grįžtančius namo po pergalės prieš „Sebastiani Basket Rieti“ antrajame Italijos krepšinio divizione. Vyriškiui buvo 65-eri.

Italijos žiniasklaida plačiai paskelbė, kad išpuolį įvykdė komandos „Sebastiani Basket Rieti“ sirgaliai.

„Šįvakar chuliganų, kurie tapo žudikais ir niekada negalėtų būti vadinami sirgaliais, įvykdytas išpuolis kelia didelį nerimą“, – sakė Italijos sporto ministras Andrea Abodi.

„Sportas – tai gyvenimas, o šie nusikaltėliai per šviesmečius nutolę nuo sporto vertybių.“

Išpuolis įvykdytas pagrindiniame kelyje, jungiančiame nedidelį, maždaug už 80 km į šiaurę nuo Romos esantį Riečio miestelį su Terniu, kuris yra kaimyniniame Umbrijos regione.

Plyta išdaužė priekinį autobuso stiklą ir pataikė į R. Marianellą, kurio į įvykio vietą atvykusios gelbėjimo tarnybos atgaivinti nesugebėjo.

