Georgia Meloni vėl sako „ne“ Italijos kariams Ukrainoje

2026-01-06 22:01
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) antradienį pareiškė, kad Europos sąjungininkėms Ukrainoje ir JAV pasiuntiniams pasakė, jog atmeta galimybę panaudoti Italijos karius saugumo garantijoms užtikrinti.

„Patvirtindama, kad Italija remia Ukrainos saugumą, vadovaudamasi tuo, kas visada buvo daroma, G. Meloni pakartojo kai kuriuos pagrindinius Italijos vyriausybės pozicijos garantijomis punktus, visų pirma atmetė Italijos karių panaudojimo sausumoje galimybę“, – sakoma jos biuro pareiškime po vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ susitikimo Paryžiuje.

