Istoriniame Atėnų rajone po pastatą sugriovusio sprogimo ieškoma išgyvenusių

Anksti ryte netoli Akropolio esančioje nedidelėje gatvėje nugriaudėjęs sprogimas sudrebino rajoną, kuriame paprastai šurmuliuoja šimtai lankytojų iš užsienio.
Priešgaisrinė tarnyba nurodė ieškanti dviejų senyvo amžiaus žmonių, gyvenusių viršutiniame sugriuvusio pastato aukšte, ir trijų turistų, kurie, kaip manoma, nuomojosi butą apačioje.
„Vykdoma paieškos ir gelbėjimo operacija su šunimi, siekiant rasti visus galimai įstrigusius žmones“, – AFP sakė ugniagesių departamento atstovė.
„Sužinojome, kad pastate gyveno pagyvenusi pora ir dar trys žmonės, apsistoję atostogų nuomos būste, todėl bandome nustatyti, ar sprogimo metu jie buvo ten“, – pridūrė ji.
Sprogimas, kurio priežastimi kol kas laikomas dujų nuotėkis, sunaikino dviejų aukštų pastatą ir apgadino kaimyninius namus.
Dėl jo išdužo aplinkinių pastatų langai, taip pat buvo apgadinti netoliese pastatyti automobiliai.
Praėjus kelioms valandoms, griuvėsiuose dar nebuvo surasta jokių dingusių asmenų pėdsakų.
Dvi moterys iš kaimyninio pastato buvo paguldytos į ligoninę dėl nesunkių sužeidimų, pranešė valstybinė televizija ERT.
Trečias pro šalį ėjęs asmuo taip pat buvo lengvai sužeistas, teigė televizija.
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