Ispanijos ministras: į Seutą laikinai atvyko 80 tūkst. migrantų

Teritorinės politikos ministras Ángelis Víctoras Torresas naują skaičių pateikė lankydamasis Seutoje. Precedento neturintis antplūdis daugiausia vyko liepos 30 d. Dauguma migrantų per 24–48 valandas grįžo į Maroką, sakė Á. V. Torresas.
Ankstesni skaičiavimai labai skyrėsi. Seutos regiono prezidentas Juanas Jesúsas Vivasas kartais kalbėjo apie 80 tūkst. žmonių, o Marokas skaičiavo maždaug 40 tūkst. migrantų.
Bandydami pasiekti šį eksklavą, daugiausia plaukdami, žuvo dešimtys žmonių. Oficialus aukų skaičius šiuo metu yra 83, nors anksčiau buvo kalbama apie 82 aukas.
Antplūdis sukėlė diskusijas apie griežtesnę Europos Sąjungos (ES) išorinių sienų apsaugą ir nesutarimus tarp Ispanijos ir kitų ES šalių narių. Sekmadienio vakarą, policijos duomenimis, apie 5 tūkst. gyventojų išėjo į Seutos gatves, reikalaudami didesnės vyriausybės paramos ir griežtesnės sienų apsaugos.
(be temos)
(be temos)