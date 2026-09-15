Įsisiautėjo: smarkiai išaugos Rusijos hibridinių atakų prieš NATO šalis skaičius

Vien pernai užfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briuselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad į šį skaičių neįtrauktos įprastos „kasdienės“ kibernetinės atakos.
Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų.
Kalbėdamas apie Vokietijos Leipcigo–Halės oro uoste rastą sprogmenų prikrautą droną, pareigūnas teigė, kad aptiktų sprogmenų rūšis leidžia manyti, jog prie incidento tiesiogiai prisidėjo Rusijos žvalgybos tarnyba.
„Semtex“ nėra toks dalykas, kurį duotum vaikigaliui, užverbuotam žaidžiant vaizdo žaidimus“, – sakė pareigūnas.
NATO, kaip ir Vokietijos vyriausybė, šį incidentą laiko hibridine ataka, nors sprogstamasis užtaisas nesprogo.
Aljanso teigimu, Rusija siekia pakirsti politinę ir praktinę paramą Ukrainai bei pasirengti galimai tolesnei eskalacijai.
Tai apima ypatingos svarbos infrastruktūros ir logistikos grandinių žvalgybą, taip pat išankstinį kenkėjiškos programinės įrangos diegimą svarbiose pramonės valdymo sistemose.
Pareigūno teigimu, NATO ypač neramina besikeičiantis atakų pobūdis.
„Daugėja atakų, didėja jų pavojingumas, didėja ir noras rizikuoti“, – aiškino jis.
NATO siekia stiprinti atgrasymą karinėmis priemonėmis ir geriau apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą.
Aljansas taip pat planuoja sukurti ypatingos svarbos energetikos infrastruktūros tinklą, kuris leistų keistis saugumo informacija su infrastruktūros operatoriais ir padėtų rengti bendras reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pratybas, stiprinti apsaugą nuo dronų ir kibernetinę gynybą.
Pareigūno teigimu, ypač rimtais atvejais NATO vyriausiasis karinis vadas galėtų paprašyti valstybių narių panaudoti puolamuosius kibernetinius pajėgumus.
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