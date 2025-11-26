Internete daugėja skelbimų, raginančių užsieniečius jungtis prie Rusijos armijos

Londone įsikūrusi tyrimų grupė „OpenMinds“ išanalizavo apie 132 tūkst. reklamų apie tarnybą Rusijos kariuomenėje, kurios nuo 2022 m. sausio mėnesio buvo rodomos rusiškame socialiniame tinkle „VK“.
Nustatyta, kad 2025 m. viduryje kas trečias įrašas buvo skirtas užsieniečiams, palyginti su vos 7 proc. 2024-aisiais.
Užsieniečiams skirtų pranešimų skaičius dar labiau išaugo nuo vasaros pradžios ir 2025 m. rugsėjį siekė 4,6 tūkst., o tai yra septynis kartus daugiau nei birželį.
Tyrimo metu nustatyta, kad apie pusė įrašų, kurių tikslinė auditorija yra užsieniečiai, buvo skirta rusakalbiams posovietinių šalių piliečiams, o likusi dalis pritaikyta auditorijai Afrikoje, Indijoje, Bangladeše, Irake, Jemene ir kitose valstybėse.
Ukrainos pareigūnai sakė CNN, kad Rusija užsienio piliečiams siūlė neva saugesnį kariuomenės sandėlininkų, statybininkų, apsauginių ar vairuotojų darbą. Tai ukrainiečiams atskleidė į nelaisvę patekę kareiviai iš Šri Lankos, Kubos, Nepalo ir kelių Afrikos valstybių.
Kai šie naujokai pasirašydavo sutartis rusų kalba, kurios dauguma jų nemoka, jie dalyvaudavo tik vienos ar dviejų savaičių trukmės baziniuose kariniuose mokymuose, o po to būdavo siunčiami į puolimo būrius, kurie patiria didelių nuostolių.
„OpenMinds“ teigia, kad karo pradžioje užsieniečių susidomėjimas tarnyba Rusijos armijoje buvo minimalus. Tačiau duomenys rodo, kad 2024 m. posovietinėse šalyse paieškų skaičius internete apie tokią tarnybą išaugo dešimteriopai ir toliau auga 2025-aisiais.
Ukrainos pareigūnai taip pat sakė CNN, kad daugiau nei 18 tūkst. užsieniečių iš 128 valstybių (neįskaitant Šiaurės Korėjos) kariavo ar vis dar tebekariauja Rusijos kariuomenės gretose, o mažiausiai 3 388 jų žuvo.
Rusija suaktyvino naujų rekrutų paieškas internete, nes patiria didelius nuostolius kare Ukrainoje.
Lapkričio mėnesį Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų institutas pateikė analizę, kurioje nurodoma, kad kiekvieną mėnesį daugiau nei 30 tūkst. kareivių pasirašo kontraktą su Rusijos armija. 2025 m. spalį tokių buvo 37 938.
Toje pačioje „TVP Wolrd“ cituojamoje ataskaitoje teigiama, kad, remiantis kompensacijų išmokų šeimoms duomenimis iš Rusijos regionų, kiekvieną mėnesį Ukrainoje žūsta nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. rusų. Tačiau tai yra žemiausioji riba, nes kompensacijas gauna ne visos šeimos.
Jungtinės Karalystės karinė žvalgyba neseniai paskelbė, kad per karą Ukrainoje kiekvieną dieną žūsta ar būna sužalojama vidutiniškai apie 1 tūkst. Rusijos kareivių.