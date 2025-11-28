Jordanija paragino Rusiją nutraukti jos piliečių verbavimą į karą

Užsienio reikalų ministerija pareiškime verbavimą pavadino „Jordanijos ir tarptautinės teisės pažeidimu, keliančiu rimtą pavojų piliečiams“.
Ministerijos atstovas Fuadas al Majali paragino jordaniečius „pranešti apie bet kokius bandymus juos užverbuoti į Rusijos kariuomenę“ ir perspėjo apie teisinę riziką ir žūties pavojų.
Atstovo teigimu, ministerija „paprašė rusų pareigūnų nutraukti jordaniečių verbavimą ir atšaukti visų jau priimtų Jordanijos piliečių tarnybą“.
Ministerija taip pat žino apie bandymus užverbuoti piliečius internetu, teigė jis.
Pagal įstatymus Jordanijos piliečiams draudžiama prisijungti prie užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų.
Nežinoma, kiek jordaniečių galėjo būti užverbuota, tačiau šimtai jų gyvena Rusijoje, o daugiau nei 20 tūkst. yra studijavę buvusios Sovietų Sąjungos respublikose, rodo neoficialūs duomenys.
Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje, kai Maskva rėmė buvusio prezidento Basharo al Assado valdymą Sirijoje, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė norintis Artimuosiuose Rytuose užverbuoti 16 tūkst. kovotojų, o vėliau, kaip pranešama, į Rusiją buvo išsiųsta apie 2 tūkst. Sirijos karių.