Indijoje per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų – aštuoni vaikai

Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijos Kaušambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų.
Laikraščio „Hindustan Times“ duomenimis, žuvę vaikai buvo nuo ketverių iki 13 metų amžiaus.
Policijos pareigūnas Satnarayanas Prajapatas (Satnarajanas Pradžapatas) patvirtino žuvusiųjų skaičių ir pridūrė, kad per sprogimą buvo sužeisti dar keli žmonės.
Sprogimo priežastis kol kas nėra žinoma.
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