Indija kaltina Pakistaną nepriimtinu elgesiu

Incidento nepripažino
Pasak portale maritime-executive.com pateikiamo straipsnio „Indija kaltina Pakistano karo laivą susidūrimą lėmusia kompetencijos stoka“ (angl. „India Accuses Pakistani Warship of Unprofessional Conduct Causing Collision“, 2026 09 16), Indijos pareigūnai pranešė, kad vieną jų karinio jūrų laivyno patrulinį laivą tarptautiniuose vandenyse netoli Omano kliudė pakistaniečių karo laivas.
Indijos atstovai teigė griežtai protestuojantys prieš tokį elgesį ir kaltino savo kaimynus neprofesionaliu elgesiu“ (angl. „Unacceptable and unprofessional conduct“).
Pakistano atstovai, kaip teigiama straipsnyje, šio incidento nepripažino.
Pasak su Indija siejamų pranešimų, rugsėjo 15-osios vakarą neįvardytas Indijos karinis laivas vykdė įprastinę stebėjimo užduotį šiaurinėje Arabijos jūros dalyje, kai prie jo priartėjo Pakistano patrulinis laivas (korvetė).
Abu laivai susidūrė
Indijos atstovai tvirtino, kad abu laivai susidūrė, tačiau indų laivo žala nebuvo kritinė ir šis galėjo tęsti savo užduotį.
Teigiama, kad incidentas įvyko maždaug 220 km (118 jūrmylių) į rytus nuo Omano.
Anot straipsnyje cituojamų žiniasklaidos platformų, Pakistano laivas galėjo vadintis „PNS Hunain“ (F273).
Abu laivai susidūrė, tačiau indų laivo žala nebuvo kritinė ir šis galėjo tęsti savo užduotį.
Jis priskiriamas vadinamajai „Yarmook“ korvečių klasei ir buvo pradėtas naudoti 2023–2024 m. po to, kai jį pastatė Rumunijos įmonė „Galati“ (rum. „Șantierul Naval Galați“), dar žinoma „Damen“ pavadinimu.
Teigiama, kad jo ilgis 96 metrai, o vandens talpa 2,6 tūkst. tonų.
Maksimalus greitis – 22 mazgai.
Nepatvirtintais indų duomenimis, pakistaniečių laivas dideliu greičiu artėjo prie Indijos laivų ir atliko manevrus.
Indijos laivo kapitonas tai pat bandė manevruoti, ir galiausiai abu laivai susidūrė.
Pranešimuose apie žalą pateikiama skirtinga informacija – nuo „rimtos žalos“ (angl. „Serious damage“) iki „didelio įlenkimo“ (angl. „Big dent“) pakistaniečių laivo korpuse.
Pažeidė šalių susitarimą?
Indijos valdžia, komentuodama šį įvykį, akcentavo, kad abi valstybės dar 1991 m. balandį buvo sudariusios susitarimą, susijusį su abiejų valstybių karinėmis pratybomis.
Anot šio pakto dešimtojo straipsnio, abiejų valstybių kariniai ir povandeniniai laivai vieni nuo kitų privalo nuolat išlaikyti bent trijų jūrmylių atstumą (indų portale anglų kalba livemint.com pateikiamas straipsnis „Kas yra 10-asis straipsnis? 1991-ųjų pakto, susijusio su Indijos ir Pakistano karinių laivų susidūrimu, paaiškinimas“ (angl. „What is Article 10? The 1991 pact at the centre of India–Pakistan naval ship collision – explained“, 2026 09 16).
Indijos atstovai tvirtina, kad Pakistano laivas šiurkščiai pažeidė šį susitarimą.
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