 Incidentas ore: kabinoje susimušė keleivinio lėktuvo pilotai

Incidentas ore: kabinoje susimušė keleivinio lėktuvo pilotai

2026-09-30 10:41
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Oro linijų bendrovės „Flydubai“ lėktuvas, trečiadienio rytą skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, apsisukdamas virš Saudo Arabijos perdavė avarinį signalą, rašo „The Times of Israel“.

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<span>Incidentas ore: kabinoje susimušė keleivinio lėktuvo pilotai</span>
Incidentas ore: kabinoje susimušė keleivinio lėktuvo pilotai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Nepatvirtintais duomenimis, kilo muštynės tarp pilotų, vienas kurių buvo rusas, o kitas – ukrainietis.

Leidinio šaltinių saugumo tarnybose duomenimis, lėktuvo link buvo pasiųsti Izraelio karinių oro pajėgų naikintuvai.

Skrydžių stebėjimo svetainės „Flightradar“ duomenimis, lėktuvas dingo iš radarų netoli Saudo Arabijos ir Jordanijos sienos.

Svetainė nurodo, kad reiso FZ109373 įgula iš pradžių perdavė kodą 7700 – bendrosios avarinės situacijos signalą, tačiau netrukus jį pakeitė į 7500, reiškiantį neteisėtą įsikišimą. Vėliau įgula vėl perėjo prie kodo 7700.

Paskutinį kartą lėktuvas užfiksuotas leisdamasis Tabuke, Saudo Arabijoje.

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