 SBU: Ukrainos dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Jaroslavlio srityje

SBU: Ukrainos dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Jaroslavlio srityje

2025-12-31 17:40
Viljama Sudikienė (ELTA)

Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) specialiųjų operacijų centro „Alfa“ valdomi ilgojo nuotolio dronai trečiadienio rytą puolė Rusijos Federacijos Jaroslavlio srities Rybinsko mieste esančią naftos saugyklą „Temp“. Ši saugykla yra Rusijos „Rosrezerv“ sistemos dalis ir skirta dideliems degalų kiekiams laikyti.

SBU: Ukrainos dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Jaroslavlio srityje
SBU: Ukrainos dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Jaroslavlio srityje / Unian nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šaltinio saugumo tarnyboje pateiktame vaizdo įraše matyti didelio masto gaisras, kilęs toje vietoje po drono atakos.

„Chirurginiu tikslumu SBU toliau nutraukia Rusijos naftos produktų tiekimo grandines, tiek skirtas eksportui, tiek Ukrainą puolančiai kariuomenei. Šis sistemingas darbas bus tęsiamas ir 2026 m.“, – teigė gerai informuotas šaltinis.

Rybinsko miestas yra svarbus tranzito ir logistikos centras, o pati „Temp“ naftos saugykla yra svarbi naftos produktų saugojimo ir paskirstymo Rusijos šiaurės rytų regione grandis.

Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos atakavo daugybę karinių ir infrastruktūros objektų laikinai okupuotose Donecko, Luhansko ir Zaporižios sričių teritorijose, taip pat Kryme.

Šiame straipsnyje:
naftos saugyklą Rusijos Jaroslavlio srityje
Rusija
karas Ukrainoje
Ukrainos dronai

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų