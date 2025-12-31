SBU: Ukrainos dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Jaroslavlio srityje

Šaltinio saugumo tarnyboje pateiktame vaizdo įraše matyti didelio masto gaisras, kilęs toje vietoje po drono atakos.
„Chirurginiu tikslumu SBU toliau nutraukia Rusijos naftos produktų tiekimo grandines, tiek skirtas eksportui, tiek Ukrainą puolančiai kariuomenei. Šis sistemingas darbas bus tęsiamas ir 2026 m.“, – teigė gerai informuotas šaltinis.
Rybinsko miestas yra svarbus tranzito ir logistikos centras, o pati „Temp“ naftos saugykla yra svarbi naftos produktų saugojimo ir paskirstymo Rusijos šiaurės rytų regione grandis.
Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos atakavo daugybę karinių ir infrastruktūros objektų laikinai okupuotose Donecko, Luhansko ir Zaporižios sričių teritorijose, taip pat Kryme.