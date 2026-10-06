Ginkluoti palydovai mėgino iš Baltarusijos į Latviją įstumti nelegalių migrantų grupę

Šią savaitę mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė, lydima kaukėtų asmenų, mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau, kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi.
Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino NBS kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link.
Praėjus kelioms valandoms po šio incidento, kaukėti asmenys įžengė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė vaizdo kameras, pranešė vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Nespėjus atvykti pasieniečių padaliniui, šie asmenys sugrįžo į Baltarusijos teritoriją.
„Baltarusija turėtų suprasti, kad tokie incidentai gali turėti rimtesnių pasekmių pačiai Baltarusijai“, – pareiškė ministras.
NBS teigimu, šis incidentas patvirtina, kad prie Latvijos ir Baltarusijos sienos bus toliau vykdomos sąmoningos provokacijos ir keliamos hibridinės grėsmės, o nelegali migracija bus naudojama kaip priemonė spaudimui Latvijos išorės sienai ir kartu Europos Sąjungos bei NATO išorės sienoms daryti.
NBS ir toliau teiks paramą Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Latvijos ir Baltarusijos bei Latvijos ir Rusijos sienų, kad kartu būtų reaguojama į su nelegalia migracija susijusius iššūkius, provokacijas ir kitas hibridines grėsmes.
Kaip pranešta anksčiau, pirmadienį Valstybės sienos apsaugos tarnyba neleido 59 žmonėms neteisėtai kirsti Latvijos sienos iš Baltarusijos pusės.
Iš viso šiemet neteisėtai kirsti valstybės sieną neleista 11,925 tūkst. žmonių.
Vyriausybė sustiprintą sienos apsaugos režimą prie Baltarusijos sienos pratęsė iki šių metų pabaigos. Šios priemonės imtasi dėl iš Baltarusijos išaugusio nelegalių migrantų srauto.
Pernai Valstybės sienos apsaugos tarnyba Baltarusijos ir Latvijos sienos neteisėtai kirsti neleido iš viso 12,046 tūkst. žmonių. Dėl humanitarinių priežasčių pernai sieną leista kirsti 31 dokumentų neturėjusiam migrantui.
2024 m. neteisėtai kirsti Baltarusijos ir Latvijos sieną neleista 5,388 tūkst. žmonių, o 26 žmonės dėl humanitarinių priežasčių buvo įleisti į šalį.
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