Gazos medikai: per Izraelio oro ataką žuvo trimetis berniukas

Skelbiama, kad Izraelio pajėgos smūgiavo šalia kepyklos Deir Al Baloje. Sužeisti dar keli žmonės, teigė medikai.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad per ataką žuvęs palestinietis Hussamas Nusairas buvo grupuotės „Hamas“ narys.
Per Izraelio oro ataką centrinėje Gazos Ruožo dalyje žuvo du palestiniečiai, tarp kurių buvo trimetis berniukas, remdamasi sveikatos apsaugos pareigūnais pranešė „Reuters“.
Skelbiama, kad Izraelio pajėgos smūgiavo šalia kepyklos Deir Al Baloje. Sužeisti dar keli žmonės, teigė medikai.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad per ataką žuvęs palestinietis Hussamas Nusairas buvo grupuotės „Hamas“ narys.
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