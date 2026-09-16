Gazoje sugriuvus pastatui žuvo 21 žmogus, įskaitant dvylika vaikų

Šešių aukštų pastatas, kuriame kiekviename aukšte buvo po keturis butus, naktį sugriuvo ant netoliese esančių namų ir palapinių Gazos miesto Tal al Havos rajone, nurodė tarnyba.
Pasak tarnybos, jos gelbėjimo komandos „po valandų valandas trukusio sunkaus darbo (...) iš po griuvėsių ištraukė 21 žmogaus kūnus“.
Gazos Ruožo vidaus reikalų ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija, kurios abi yra pavaldžios „Hamas“, pateikė vienodą žuvusiųjų skaičių ir pažymėjo, kad tarp žuvusiųjų buvo 12 vaikų ir penkios moterys.
Civilinės saugos tarnyba taip pat pranešė, kad padėjo nugabenti 45 sužeistuosius į ligoninę.
Tarnybos, veikiančios kaip gelbėjimo pajėgos prie „Hamas“ valdžios, atstovas spaudai Mahmoudas Bassalas (Mahmudas Basalas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad pastatas buvo patyręs struktūrinių pažeidimų per Izraelio smūgius.
Pastatas buvo apšaudytas kelis kartus 2024 metais ir 2025 metų kovą, todėl Gazos Ruožo gyventojai buvo įspėti į jį negrįžti, pridūrė jis.
„Jie neturi kito pasirinkimo. Neturėdami nei palapinių, nei namų, jie gyvena įskilusiuose, apgadintuose pastatuose, nepaisydami sugriuvimo pavojaus“, – sakė M. Bassalas.
Didžioji dauguma Gazos Ruožo pastatų buvo apgadinti arba sugriauti per Izraelio smūgius, nurodo Jungtinės Tautos (JT).
Izraelis pradėjo negailestingus smūgius Gazos Ruože po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ vadovaujamo išpuolio, per kurį, remiantis oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo daugiau nei 1,2 tūkst. žmonių, ir tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis prieš žydų valstybę.
Po to sekusios Izraelio karinės kampanijos metu žuvo daugiau nei 73,7 tūkst. žmonių, nurodo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenis JT laiko patikimais.
Kadangi tiek daug palestiniečių liko be pastogės, o statybinių medžiagų labai trūksta, daugelis Gazos Ruožo gyventojų ryžtasi apsigyventi apgriuvusiuose pastatuose.
Civilinės saugos tarnyba Gazos Ruože nustatė apie 2 tūkst. pastatų, kuriems, jos teigimu, gresia sugriūti.
Gazos vyriausybės žiniasklaidos biuras prie „Hamas“ atkreipė dėmesį į vėluojančią Gazos Ruožo rekonstrukciją.
„Mes laikome Izraelio okupaciją ir tarptautinę bendruomenę visiškai ir tiesiogiai atsakingomis už šią katastrofą, ištikusią mūsų palestiniečių tautą“, – sakoma pranešime.
Izraelis leido įvežti papildomą pagalbą į Gazos Ruožą po to, kai 2025 metų spalį buvo paskelbtos JAV tarpininkaujamos paliaubos.
Tačiau Izraelis toliau vykdė smūgius ir ribojo įvairios įrangos, kuri, jo teigimu, gali būti naudojama ir kariniams tikslams, įvežimą.
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