Fronte be maisto ir vandens paliktas ukrainiečių būrys kreipėsi tiesiai į kariuomenės vadą

Keli 121-osios teritorinės gynybos brigados kariai atrodo išsekę ir pavargę antradienį paskelbtame vaizdo įraše, kuris greitai išplito socialiniuose tinkluose. Įrašas adresuotas tiesiogiai kariuomenės vadui Mychailai Drapatui.
„Dabar esame slėptuvėje, kurią patys susiradome, nes visos pozicijos sunaikintos. Maisto ar geriamojo vandens nebuvo tiekiama nuo trijų iki septynių dienų“, – vaizdo įraše sako būrio vadas Anatolijus Saičukas.
Anot jo, vieną kartą padalinys išbuvo 12 dienų be vandens: „Gėrėme savo šlapimą ir laukėme, kol mums bent ką nors numes.“
A. Saičukas pridūrė, kad būrys buvo pasiųstas į misiją, kuri turėjo trukti vieną mėnesį, o atsargos turėjo būti pristatomos dronais.
„Tačiau, kaip paaiškėjo, taip nebuvo“, – sakė A. Saičukas, kaltindamas aukšto rango karininkus meluojant karių šeimoms ir tikinant, kad vyrai yra „visiškai aprūpinami“.
„Kai kurie mano kariai kelias dienas buvo pusiau sąmoningi dėl vandens ir maisto trūkumo“, – sakė jis ir teigė galiausiai nusprendęs palikti pozicijas, kai tik leido aplinkybės.
121-osios brigados vadovybė socialiniame tinkle „Facebook“ patvirtino vaizdo įrašo autentiškumą ir teigė, kad „toliau imasi visų būtinų priemonių siekiant tinkamai aprūpinti karius“ sąlygomis, kurias apibūdino kaip „itin sunkias“.
Pietų jungtinių pajėgų grupė, kuriai pavaldi ši teritorija, teigė, kad būrys kovojo „sudėtingame ir dinamiškame fronto sektoriuje“, ir pridūrė, kad vaizdo įraše užfiksuotas tik „pavienis sudėtingos operatyvinės aplinkos fragmentas“, neparodantis visų dedamų pastangų masto.
Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau.
Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau.