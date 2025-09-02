ES sako siunčianti paramą po žemės drebėjimo Afganistane

Oficialiais duomenimis daugiau nei 1,4 tūkst. žmonių žuvo ir tūkstančiai liko sužeisti, kai atokiose kalnuotose vietovėse netoli sienos su Pakistanu smogė 6 balų drebėjimas, po kurio sekė bent penki pakartotiniai smūgiai.
Jungtinės Tautos (JT) perspėjo, jog drebėjimas gali paveikti šimtus tūkstančių žmonių, o žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius dar gali dramatiškai kilti.
ES teigė, jog parama – palapinės, drabužiai, medicinos priemonės – jau gabenama oru, dviem specialiai tam skirtais lėktuvais, kurie šią savaitę turėtų atvykti į sostinę Kabulą.
Be šio naujausio paramos paketo ES humanitarinėms organizacijoms Afganistane šiemet jau suteikė apie 160 mln. eurų.
Po dešimtmečius trukusių konfliktų Afganistanas tapo viena skurdžiausių šalių pasaulyje bei susiduria su humanitarine krize – milijonai afganistaniečių pastaraisiais metais buvo išstumti iš Irano ir Pakistano ir verčiami sugrįžti į savo šalį.
ES savo veiklą Afganistane koordinavo atsargiai – nuo Talibano sugrįžimo į valdžią 2021-aisiais, blokas stengėsi vengti bendradarbiavimo su naująja islamistų valdžia.
