Nausėda su ES lyderiais Paryžiuje aptars saugumo garantijas Ukrainai

Anot Prezidentūros pranešimo, susitikimą inicijuoja Prancūzijos vadovas Emanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) ir Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).
Dalyvauti susitikime, rengiamame siekiant proveržio dėl plano, kuris, Kyjivo teigimu, yra 90-čia proc. parengtas, pakviesti daugiau kaip 30 Europos bei kitų šalių lyderių.
Parengiamajam darbui savaitgalį Kyjive buvo susirinkę saugumo patarėjai iš penkiolikos valstybių, įskaitant JK, Prancūziją ir Vokietiją, taip pat NATO ir ES atstovai. Jie, be kita ko, aptarė pagrindines saugumo garantijas ir požiūrį į taikos planą, tolesnius bendrus veiksmus.
Po jo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog bet kokios ateities saugumo garantijos turi apimti užsienio kariuomenės fizinį buvimą Ukrainos teritorijoje, pabrėždamas, kad Prancūzijos ir JK pajėgos yra būtinos taikai užtikrinti.
Jo teigimu, bet kokį taikos planą privalo pasirašyti Ukraina, Rusija, Europa ir JAV.
Paryžiuje antradienį laukiama ir Ukrainos prezidento.
JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktą Europoje pastarosiomis savaitėmis įgavo pagreitį, tačiau abi pusės vis nepasiekia susitarimo pagrindiniu teritorijos valdymo po karo klausimu.
Rusija, okupavusi apie 20 proc. Ukrainos teritorijos, siekia, kad pagal susitarimą jai būtų perduota visiška rytinio Ukrainos Donbaso regiono kontrolė, tačiau Kyjivas yra įspėjęs, kad teritorijos atidavimas tik padrąsins Maskvą. Ukrainos atstovai tvirtino nepasirašysiantys taikos susitarimo, kuriuo Rusija nebus atgrasyta nuo naujos invazijos.
Rusija invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 metų vasarį, pavadinusi ją „specialiąja karine operacija“, kuria siekiama užkirsti kelią NATO plėtrai. Kyjivas šį karo tikslą vadina melu.
Nuo tada Maskva kone kasdien siunčia dronus ir raketas į Ukrainos miestus ir miestelius, o karo veiksmai ištisus miestus pavertė griuvėsiais.