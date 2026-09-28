 Ebolos protrūkis Konge: patvirtintų atvejų skaičius viršijo aštuonis tūkstąnčius

Ebolos protrūkis Konge: patvirtintų atvejų skaičius viršijo aštuonis tūkstąnčius

2026-09-28 12:57
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtintų Ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkst. Tai rodo pirmadienį paskelbti vyriausybės duomenys, kuriais remiasi agentūra „Reuters“.

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<span>Ebolos protrūkis Konge: patvirtintų atvejų skaičius viršijo aštuonis tūkstąnčius</span>
Ebolos protrūkis Konge: patvirtintų atvejų skaičius viršijo aštuonis tūkstąnčius / Scanpix nuotr.

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Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8 067 infekcijos atvejai ir 3 901 mirtis.

Dabartinį ligos protrūkį sukėlė Bundibugyo viruso atmaina. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs Ebolos protrūkis Kongo Demokratinės Respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018–2020 m. epidemiją.

Pasaulyje tai yra antra pagal mastą Ebolos banga po 2014–2016 m. epidemijos Vakarų Afrikoje. Tuomet Gvinėjoje, Liberijoje ir Siera Leonėje užsikrėtė daugiau kaip 28,6 tūkst. žmonių, o daugiau kaip 11 tūkst. mirė.

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Ebolos protrūkis

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