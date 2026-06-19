Du vyrai nuteisti kalėti dėl padegimų su JK premjeru Keiru Starmeriu susijusiuose objektuose

22 metų amžiaus Romanas Lavrynovyčius ir 27 metų Stanislavas Carpiucas (Stanislavas Karpiukas), kurie anksčiau buvo pripažinti kaltais dėl sąmokslo padaryti žalos sukeliant gaisrą, buvo nuteisti kalėti atitinkamai septynerius ir dvejus metus.
2025 metų gegužę naktį įvykdyti išpuoliai buvo nukreipti prieš du namus Kentiš Taune Londono šiaurėje. Pirmąjį iš jų valdė įmonė, kurios direktorius anksčiau buvo K. Starmeris, o antrasis buvo jo buvusi rezidencija ir jo svainės bei jos šeimos namai.
Užpuolikai padegė namų lauko duris, sukeldami pavojų viduje buvusių žmonių gyvybėms, nurodė prokurorai.
Per kitą išpuolį buvo padegtas automobilis „Toyota“, kuris anksčiau priklausė premjerui.
Ši neįprasta byla internete sukėlė daugybę spekuliacijų.
Teismas išgirdo, kad užpuolikams už išpuolių įvykdymą per programėlę „Telegram“ pinigus siūlė rusakalbis asmuo, naudojęsis slapyvardžiu „El Money“. Jie apsikeitė šimtais žinučių, pradėję bendrauti likus keliems mėnesiams iki išpuolių.
Prokurorai teigė, kad vykdytojai neišreiškė jokių politinių motyvų daryti nusikaltimus, o jų motyvas buvo finansinis.
Londono kovos su terorizmu policijos vadovė Helen Flanagan po nuosprendžio pareiškė, kad pagrindinis organizatorius norėjo „pasėti baimę“, nors nebuvo įrodymų, kad „El Money“ keltų „grėsmę valstybei“.
Laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad jo atliktas tyrimas parodė, jog „El Money“ buvimo vieta yra Rusijoje ir jis buvo susijęs su žinoma hakerių grupuote „NoName“.
Ukrainos pilietis R. Lavrynovyčius, kuris, prokurorų teigimu, sukėlė visus tris gaisrus, buvo nuteistas pagal dar du papildomus kaltinimus dėl padegimo, sukėlusio pavojų gyvybei.
Prokurorai teigė, kad Londono pietryčiuose gyvenęs R. Lavrynovyčius atliko žvalgybą, o vėliau grįžo nufotografuoti žalos.
Tada „El Money“ paragino jį palikti Londoną, sakydamas, kad jis užpuolė „labai aukšto rango asmens JK“ namus.
Rumunijos pilietis S. Carpiucas „atliko koordinavimo vaidmenį, įskaitant nusikaltimo elementų planavimą ir mokėjimų tvarkymą“, pažymėjo Karališkoji prokuratūros tarnyba savo pranešime, kurį buvo paviešinusi po apkaltinamojo nuosprendžio paskelbimo.
Trečias vyras dėl sąmokslo įvykdyti padegimą buvo išteisintas.
„Tai buvo tyčiniai ir pavojingi padegimo aktai, įvykdyti prieš su ministru pirmininku susijusius objektus ir transporto priemonę, ir jie kėlė rimtą pavojų gyvybei“, – pranešime teigė JK prokuratūros kovos su terorizmu skyriaus vadovas Frankas Fergusonas (Frankas Fergiusonas).
Jis pažymėjo, kad nuosprendžiai parodė, jog „tie, kurie daro nusikalstamas veikas, įskaitant padegimus, siekdami įgyvendinti savo ar kitų darbotvarkes, bus kruopščiai ištirti ir griežtai patraukti baudžiamojon atsakomybėn“.
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