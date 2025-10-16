Donaldas Trumpas užsipuolė žurnalą „Time“ dėl nuotraukos

„Žurnalas „Time“ parašė palyginti gerą straipsnį apie mane, bet ta nuotrauka gali būti Visų Laikų Blogiausia“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė JAV prezidentas.
„Jie „pradangino“ mano plaukus, o tada uždėjo kažką plūduriuojančio man ant galvos, atrodančio kaip kokia plūduriuojanti karūna, bet labai jau maža. Tikrai nenormalu!“ – rašė jis.
Nuotrauka daryta iš apačios, joje matyti D. Trumpo pasmakrė ir iš nugaros apšviesti plaukai. „Time“ šią nuotrauką pirmadienį paskelbė socialiniame tinkle „X“.
„Man niekada nepatiko fotografavimas iš apačios, bet tai yra superbloga nuotrauka ir nusipelno kritikos. Ką jie daro ir kodėl?“ – skundėsi D. Trumpas.
Jis pelnė pagyrų už tai, kad parengė susitarimą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, kur dvejus metus vyko Izraelio ir palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ karas. Pagal susitarimą pirmadienį buvo paleisti Gazos Ruože laikyti įkaitai izraeliečiai mainais į Izraelio kalėjimuose laikytus palestiniečius.
Minėtame „Time“ straipsnyje, kuris buvo paskelbtas spalio 10 dieną, šis susitarimas vadinamas „gelbėjimo priemone Trumpui, kurio kritikai kaltina jį atsižadant Amerikos lyderystės vaidmens užsienyje“.
D. Trumpas atidžiai stebi, ką apie jį rašo garsusis naujienų žurnalas, dukart – 2016-aisiais ir 2024-aisiais – paskelbęs jį savo „Metų žmogumi“.
