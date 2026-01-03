Trumpas paskelbė Maduro, surakinto antrankiais ir užrištomis akimis, nuotrauką

„Nicolas Maduro laive „USS Iwo Jima“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“, pridėjęs nuotrauką, kurioje matyti N. Maduro praėjus kelioms valandoms po to, kai jį sučiupo JAV pajėgos.
Venesuelos lyderiui, regis, uždėtos triukšmą slopinančios ausinės, jis dėvi pilkos spalvos „Nike“ sportines kelnes ir džemperį su užtrauktuku.
Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.
