Trumpas paskelbė Maduro, surakinto antrankiais ir užrištomis akimis, nuotrauką

2026-01-03 19:04
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį paskelbė nuotrauką, kurioje matyti JAV kariniame laive esantis sulaikytas Venesuelos lyderis Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) užrištomis akimis ir surakintas antrankiais.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro / Scanpix nuotr.

„Nicolas Maduro laive „USS Iwo Jima“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“, pridėjęs nuotrauką, kurioje matyti N. Maduro praėjus kelioms valandoms po to, kai jį sučiupo JAV pajėgos.

Venesuelos lyderiui, regis, uždėtos triukšmą slopinančios ausinės, jis dėvi pilkos spalvos „Nike“ sportines kelnes ir džemperį su užtrauktuku.

Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.

