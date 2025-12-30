Donaldas Trumpas sako, kad JAV smogė įtariamų Venesuelos narkotikų laivų prieplaukai

JAV vadovas patvirtino pranešimus apie šį incidentą tuo metu, kai Vašingtonas stiprina spaudimo kampaniją prieš Venesuelos kairiųjų pažiūrų prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą), kuris apkaltino D. Trumpą siekiu jo šalyje pakeisti režimą.
„Prieplaukos zonoje, kur į laivus kraunami narkotikai, įvyko didelis sprogimas“, – sakė jis žurnalistams savo „Mar-a-Lago“ rezidencijoje Floridoje, kur priėmė Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu (Benjaminą Netanjahu).
„Taigi, mes smogėme visiems laivams, o dabar smogėme šiai zonai: tai įgyvendinimo zona (...) Ir jos jau nebėra“, – teigė jis.
D. Trumpas nepasakė, ar tai buvo karinė, ar CŽA operacija ir kur tiksliai buvo smogta, tik pažymėjo, kad tai buvo „palei krantą“.
Su operacija susipažinę šaltiniai naujienų kanalui CNN ir laikraščiui „The New York Times“ sakė, kad CŽA įvykdė dronų smūgį uosto objektui.
Manoma, kad smūgis buvo nukreiptas prieš Venesuelos gaują „Tren de Aragua“, nors operacijos metu prieplaukoje žmonių nebuvo, tad aukų nėra, pranešė JAV žiniasklaidos priemonės.
Venesuelos vyriausybė oficialių komentarų nepateikė.
Pentagonas anksčiau klausimus liepė siųsti Baltiesiems rūmams. Pastarieji neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymus pateikti komentarą.
Pirmadienį paklaustas, ar pastaruoju metu bendravo su N. Maduro, D. Trumpas atsakė, kad jie kalbėjosi visai neseniai, tačiau „iš to nieko daug neišeina“.
D. Trumpas atskleidė operacijos detales po to, kai buvo paprašytas patikslinti penktadienį transliuotame radijo interviu išsakytus komentarus, kuriuose, regis, pirmą kartą buvo paminėtas sausumos smūgis.
„Jie turi didelę gamyklą arba didelį objektą (...), žinote, iš kur atplaukia laivai“, – Niujorko radijo stočiai WABC sakė D. Trumpas.
„Prieš dvi naktis mes tai nušlavėme. Taigi, smogėme jiems labai stipriai“, – tvirtino jis.
Interviu D. Trumpas nepasakė, kur buvo objektas, ir nepateikė jokių kitų detalių.
D. Trumpas jau kelias savaites grasino, kad netrukus prasidės antžeminiai smūgiai narkotikų karteliams regione, tačiau tai pirmas galimas realus pavyzdys.
Nuo rugsėjo JAV pajėgos taip pat surengė daugybę smūgių Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, taikydamosi į, Vašingtono teigimu, narkotikų kontrabandos laivus.
Tačiau administracija nepateikė jokių įrodymų, kad taikiniais tapę laivai buvo susiję su prekyba narkotikais, todėl kilo diskusijų dėl šių operacijų teisėtumo.
Tarptautinės teisės ekspertai ir teisių gynimo grupės teigia, kad šie smūgiai greičiausiai yra neteisminiai nužudymai, o Vašingtonas šį kaltinimą neigia.
Po D. Trumpo kalbos pirmadienį JAV kariuomenė socialiniuose tinkluose paskelbė, kad smogė dar vienam laivui Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje, per kurį žuvo du žmonės, o iš viso per šią jūrų kampaniją žuvo mažiausiai 107 žmonės.
Ji nenurodė, kur tiksliai buvo smogta.
D. Trumpo administracija didina spaudimą N. Maduro, kaltindama Venesuelos vadovą, kad jis pats vadovauja narkotikų karteliui, ir įvesdama naftos tanklaivių blokadą.
