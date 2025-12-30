JAV paskelbė sankcijas, susijusias su Irano ir Venesuelos prekyba dronais

JAV iždo departamentas nusitaikė į 10 asmenų ir subjektų, įsikūrusių Venesueloje ir Irane bei susijusių, be kita ko, su Irano sukurtų dronų pirkimu bei pastangomis įsigyti balistinėms raketoms naudojamų cheminių medžiagų.
„Iždo departamentas laiko Iraną ir Venesuelą atsakingomis už agresyvų ir beatodairišką mirtinų ginklų platinimą pasaulyje“, – pareiškė iždo sekretoriaus pavaduotojas terorizmo ir finansų žvalgybos reikalams Johnas Hurley.
„Mes ir toliau imsimės greitų veiksmų prieš tuos, kurie suteikia Irano kariniam pramoniniam kompleksui prieigą prie JAV finansų sistemos“, – priduriama jo pareiškime.
Apie sankcijas paskelbta prezidento Donaldo Trumpo administracijai didinant spaudimą N. Maduro, kuris kaltina JAV vadovą siekiu pakeisti režimą.
D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos smogė ir sunaikino prieplauką, kuria naudojosi narkotikų gabenimu įtariami Venesuelos laivai. Manoma, jog tai pirmas kartas, kai per JAV kampaniją prieš kontrabandą iš Lotynų Amerikos smogta į taikinį sausumoje.
JAV iždo departamentas teigė, kad Irano bepiločių orlaivių ir raketų programos „kelia grėsmę JAV ir sąjungininkų pajėgoms Artimuosiuose Rytuose ir destabilizuoja komercinę laivybą Raudonojoje jūroje“.
„Tai, kad Iranas toliau tiekia konvencinius ginklus Karakasui, yra grėsmė JAV interesams mūsų regione“, – atskirame pareiškime teigė Valstybės departamento atstovas Thomasas Pigottas.
Jo teigimu, Venesuelos įmonė „prisidėjo prie milijonų dolerių vertės“ kovinių dronų pardavimo, o Iranas aktyviai platina savo kovinius bepiločius orlaivius ir toliau įsigyja su raketomis susijusių prekių, pažeisdamas Jungtinių Tautų apribojimus.
