Trumpas paskelbė, kad JAV smogė laivui ir pražudė tris venesueliečius

D. Trumpas pareiškė, kad JAV pajėgos sudavė smūgį „itin žiauriems narkotikų prekeivių karteliams ir narkoteroristams, kurių tapatybė buvo tikrai patvirtinta, ir tai įvyko SOUTHCOM atsakomybės zonoje“.
„Smūgis buvo suduotas tuo metu, kai šie patvirtinti narkoteroristai iš Venesuelos tarptautiniuose vandenyse į JAV gabeno narkotikų kontrabandą“, – pridūrė JAV prezidentas.
„Per smūgį žuvo trys teroristai“, – teigė D. Trumpas, pridurdamas, kad operacijos metu nė vienas JAV karys nenukentėjo.
„ĮSPĖJAME – JEI GABENATE NARKOTIKUS, KURIE GALI PRAŽUDYTI AMERIKIEČIUS, MES JUS MEDŽIOJAME!“ – pridūrė D. Trumpas.
Tai buvo jau antras tokio pobūdžio išpuolis. Šio mėnesio pradžioje JAV kariuomenė Karibų jūroje sudavė smūgį laivui, kuriuo, kaip įtariama, buvo gabenami narkotikai, pražudydama 11 žmonių.
Ir šiuo atveju D. Trumpas tvirtino, kad laivas gabeno narkotikus iš Venesuelos į JAV. Tačiau JAV valstybės departamentas iš pradžių teigė, kad narkotikų siunta tikriausiai keliavo į Trinidadą ir Tobagą arba kurią kitą Karibų jūros regiono šalį.
Nebuvo aiškus ir teisinis JAV veiksmų pagrindas.
