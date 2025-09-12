Donaldas Trumpas pakomentavo Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkiją

„Tai galėjo būti klaida“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Bet kokiu atveju, nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa šia situacija“, – sakė jis.
„Bet tikiuosi, kad visa tai baigsis“, – pridūrė D. Trumpas, daugiau nekomentuodamas šio klausimo.
Šie D. Trumpo komentarai yra pirmieji jo vieši pareiškimai žurnalistams šiuo klausimu. Po oro erdvės pažeidimo naktį į trečiadienį D. Trumpas iš pradžių sureagavo įrašu savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas parašė: „Kodėl Rusija pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Prasideda!“
Lenkijos oro pajėgos pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo priverstos numušti mažiausiai tris Rusijos dronus. Rugsėjo 10-ąją buvo užfiksuota devyniolika Rusijos dronų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę. Europos pareigūnai tai apibūdina kaip Rusijos bandymą išbandyti NATO ryžtą.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu.
Tuo tarpu Rusijos pareigūnai neigė padarę ką nors neteisėto. Po incidento Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad Maskva „neplanavo atakuoti“ jokių taikinių Lenkijoje.
Andrejus Ordašas, Rusijos reikalų patikėtinis Varšuvoje, atmetė net teiginius, kad Lenkijos teritorijoje numušti dronai buvo rusiškos kilmės.
R. Sikorskis atmetė Maskvos „melą ir neigimus“, pavadindamas juos „numatytuoju sovietiniu atsaku“.
Vokietijos žiniasklaidos priemonės „Spiegel“ ir „Welt“ ketvirtadienį skelbė, kad numuštieji Rusijos dronai esą skrido į Žešuvo oro uostą – svarbų logistikos centrą, skirtą pagalbai Ukrainai.
