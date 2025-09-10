JAV kongresmenas: Putinas nebesitenkina Ukrainos vaikų ir motinų bombardavimu

Įstatymų leidėjas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą įvesti sankcijas Rusijai, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi oficialia kongresmeno paskyra tinkle „X“.
„Rusija atakuoja NATO sąjungininkę Lenkiją iranietiškais bepiločiais orlaiviais „Shahed“ praėjus mažiau nei savaitei po to, kai prezidentas D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė (Lenkijos) prezidentą (Karolį) Nawrockį. Tai karo veiksmas, ir mes esame dėkingi NATO sąjungininkams už greitą reakciją į tolesnę neišprovokuotą karo nusikaltėlio V. Putino agresiją prieš laisvas ir produktyvias šalis“, – akcentavo Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjas.
Jis kartu paragino D. Trumpą „atsakyti privalomomis sankcijomis, kurios privers Rusijos karo mašiną bankrutuoti, ir apginkluoti Ukrainą ginklais, galinčiais smogti Rusijai“. „V. Putinas nebesitenkina tik pralaimėjimu Ukrainoje bombarduojant motinas ir vaikus – dabar jis tiesiogiai išbando mūsų ryžtą NATO teritorijoje“, – pridūrė J. Wilsonas ir taip pat priminė, kad V. Putinas kartą yra pasakęs, jog Rusijai nėra jokių sienų. „Laisvos ir klestinčios šalys pamokys Rusiją apie sienas“, – pažymėjo J. Wilsonas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad per naktį Maskvos surengtą ataką, dėl kurios Varšuva buvo priversta mobilizuoti oro gynybos pajėgas, į Lenkiją buvo nukreipti aštuoni Rusijos dronai, ir šį incidentą pavadino „pavojingu precedentu“ Europai.
„Tai nebuvo tik vienas „Shahed“, kurį galima pavadinti atsitiktinumu, bet mažiausiai aštuoni puolamieji dronai, nukreipti į Lenkiją“, – sakė V. Zelenskis,
„(Šis incidentas yra – ELTA) itin pavojingas precedentas Europai“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Lenkijoje numušti dronai rodo, kad Rusijos agresija Ukrainoje regioną veikia tiesiogiai ir kad būtina imtis tinkamų priemonių, trečiadienį pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius.
Jis išreiškė paramą ir solidarumą su Lenkija dėl Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos oro erdvę.
„Sąjungininkai dirba ir privalo dirbti kartu“, – sakė E. Rinkevičius.
Tuo tarpu Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas pabrėžė, kad Latvijos rytuose nuolat budi oro gynybos daliniai, kurie pasiruošę identifikuoti ir numušti agresoriaus dronus, jei jie pasirodytų Latvijos oro erdvėje.
Praėjusi naktis Lenkijoje įrodo, kad bendradarbiavimo algoritmai su NATO oro patruliavimo misijos naikintuvais yra veiksmingi, sakė K. Pudanas.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna sakė, jog anksti trečiadienį įvykę rusų dronų įsibrovimai į Lenkijos oro erdvę akivaizdžiai primena, kad Rusija kelia grėsmę visai Europai.
Jį cituoja estų transliuotojas ERR.
„Praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakos prieš Ukrainą ir dažni Lenkijos oro erdvės pažeidimai dar kartą akivaizdžiai primena, kad Rusija yra grėsmė ne tik Ukrainai, bet ir visai Europai bei NATO“, – trečiadienį ryte socialiniuose tinkluose parašė M. Tsahkna.
Jis taip pat paragino stiprinti oro gynybos pajėgumus.
„Laikas atsakyti ryžtingai ir tvirtai didinti spaudimą Maskvai, kad baigtųsi jos teroro kampanija. Dar daugiau, yra visiškai aišku, kad mums reikia toliau didinti ir Ukrainos, ir NATO rytinio sparno oro gynybos pajėgumus“, – pabrėžė estų ministras.