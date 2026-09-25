Per dieninį Rusijos smūgį Kyjive žuvo trys žmonės

„Pirminiais duomenimis, automobilių stovėjimo aikštelėje prie biurų pastato, kur smogė dronas, dega automobiliai, rasti trijų žuvusiųjų kūnai. Septyni žmonės buvo sužeisti“, – platformoje „Telegram“ pranešė meras Vitalijus Klyčko.
Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masines atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota.
Pasak ministerijos, dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybes, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai: jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus.
Notoje konstatuojama, kad rugsėjo 23–24 dienomis Rusijos pajėgos raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus. Kyjive žuvo du civiliai gyventojai, aštuoni buvo sužeisti. Charkivo ir Donecko srityse žuvo keturiolika žmonių, daugiau kaip keturios dešimtys buvo sužeisti.