Didžiojoje Britanijoje susidūrė du keleiviniai traukiniai, yra sužeistųjų

Britų sveikatos sekretorius Jamesas Murray‘is tinkle „X“ patvirtino, kad yra sužeistųjų.
Incidentas įvyko apie 17.15 val. vietos laiku už maždaug 3 km į pietus nuo Bedfordo. Pirminiais duomenimis, vienas traukinys buvo sustojęs, kai į jo galą rėžėsi kitas traukinys. Kodėl įvyko susidūrimas, kol kas neaišku.
Vaizdo įrašuose iš nelaimės vietos matyti apgadinti vagonai. Kituose įrašuose iš traukinių vidaus matyti sužeisti keleiviai. Pasak liudininkų, susidūrimas įvyko netikėtai. Nebuvo girdėti nei perspėjimo signalo, nei traukinys prieš tai pastebimai stabdė.
Vienas keleivis stočiai BBC pasakojo apie dramatišką susidūrimo momentą. Jis buvę priekiniame vagone, ir jausmas buvo „lyg sprogtų bomba“. Visur esą matėsi dūmai ir kruvini žmonės. Jis pats teigė jaučiantis stiprius nugaros skausmus.
Abu traukiniai vyko į Londono Sent Penkro geležinkelio stotį – vienas iš Notingamo, kitas iš Korbio. Nelaimė paralyžiavo traukinių eismą.
Britų transporto sekretorė Heidi Alexander teigė esanti sukrėsta ir dėkojo gelbėtojams už jų darbą. Vyksta nelaimės tyrimas.
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