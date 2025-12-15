Didvyriškas vyro poelgis per tragiškas šaudynes: paaiškino, kodėl taip rizikavo savo gyvybe

Būklė – kritinė, bet stabili
Praėjus mažiau nei dienai, didvyriu vadinamas Ahmedas al-Ahmedas vis dar yra kritinės, bet stabilios būklės Šv. Jurgio ligoninėje Sidnėjuje, rašo „The Guardian“.
„Ahmedas al-Ahmedas atėmė ginklą iš to nusikaltėlio, labai rizikuodamas savo gyvybe, ir dėl to patyrė sunkius sužalojimus“, – pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje sakė ministras pirmininkas Anthony Albanese.
Tuo tarpu Naujojo Pietų Velso premjeras Chrisas Minnsas aplankė A. al-Ahmedą ligoninėje.
„Praėjusią naktį jo neįtikėtina drąsa neabejotinai išgelbėjo daugybę gyvybių, kai jis nuginklavo teroristą, labai rizikuodamas savo gyvybe. Nėra abejonių, kad būtų prarasta daugiau gyvybių, jei ne [A. al-Ahmedo] nesavanaudiška drąsa“, – instagrame rašė Ch. Minnsas.
Įtariami užpuolikai, tėvas ir sūnus, sekmadienio vakarą šaudė į paplūdimyje susirinkusią minią, kuri šventė Chanukos šventę.
Viešojoje erdvėje masiškai paplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip A. al-Ahmedas puola vieną iš šaulių, užšoka ant jo ir išplėšia iš rankų ginklą.
„Tai buvo sąžinės reikalas“
Anot A. al-Ahmedo pusbrolio, vyras šiuo metu sveiksta po pirmosios operacijos, jo laukia dar dvi.
Kitas pusbrolis Mustafa al-Asaadas televizijos tinklui „Al Araby“ sakė, kad A. al-Ahmedo įsikišimas buvo „humanitarinis aktas“.
„Tai buvo sąžinės reikalas... Jis labai didžiuojasi, išgelbėjęs bent vieną gyvybę“, – sakė jis.
Anot M. al-Asaado, pamatęs nuo šūvių mirštančius žmones A. al-Ahmedas tarė: „Negaliu to pakęsti. Dievas man suteikė stiprybės. Tikiu, kad sustabdysiu šį žmogų, žudantį žmones.“
43 metų A. al-Ahmedas yra sirų kilmės Australijos pilietis, dviejų vaikų tėvas ir vaisių parduotuvės savininkas.
A. al-Ahmedo tėvai „ABC News“ pasakojo, kad per grumtynes jų sūnui į petį buvo šauta keturis ar penkis kartus.
„Mano sūnus yra didvyris. Jis tarnavo policijoje, jis pasiruošęs ginti žmones“, – sakė jo tėvas.
100 tūkst. JAV dolerių
Žinia apie A. al-Ahmedo drąsą pasklido visame pasaulyje, o JAV tai patraukė prezidento Donaldo Trumpo ir milijardieriaus bei rizikos draudimo fondų valdytojo Williamo Ackmano dėmesį, rašo visuomeninis transliuotojas ABC.
D. Trumpas apie A. al-Ahmedą užsiminė kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose.
„Labai drąsus žmogus, kuris šiuo metu yra ligoninėje, gana sunkiai sužeistas. Taigi, didelė pagarba tam žmogui, kuris tai padarė“, – sakė jis.
Tuo tarpu W. Ackmanas lėšų rinkimo akcijai, sukurtai A. al-Ahmedui paremti, paaukojo 100 tūkst. JAV dolerių.
Jauniausia auka – 10-metė
Policijos teigimu, du šauliai buvo 50 ir 24 metų tėvas ir sūnus. Vietos žiniasklaida juos įvardijo kaip Sajidą Akramą ir sūnų Naveedą Akramą.
S. Akramas mirė įvykio vietoje, o jo sūnus tebėra ligoninėje kritinės būklės.
Policijos duomenimis, jauniausia auka – 10-metė mergaitė, kuri mirė ligoninėje. Vyriausiai aukai buvo 87-eri. Dar 42 žmonės buvo hospitalizuoti, tarp jų – du policijos pareigūnai.
Policija vis dar aiškinasi, kas paskatino surengti šias šaudynes, tačiau valdžios institucijos nurodė, kad veiksmai buvo aiškiai suplanuoti siekiant pasėti baimę šalies žydų gretose.
Aukšto rango pareigūnai pranešė, kad ABC sakė, jog paplūdimyje šauliams priklausančiame automobilyje buvo rastos dvi IS vėliavos.
ASIO generalinis direktorius Mike'as Burgessas sekmadienį žurnalistams sakė, kad vienas iš šaulių buvo „mums žinomas, bet ne tiesioginės grėsmės perspektyvoje“.
