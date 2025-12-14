Užfiksuotas didvyriškas poelgis: vyras iš įtariamo šaulio atėmė ginklą

Primename, kad sekmadienio popietę paplūdimyje buvo suplanuotas kasmetinis „Chanukah by the Sea“ („Chanuka prie jūros“) renginys, skirtas žydų šventei Chanukai paminėti.
Kaip matyti vaizdo įraše, baltus marškinėlius vilkintis vyras iš pradžių slepiasi už automobilių, tada pasileidžia link įtariamo šaulio.
Jis atsiduria už vyro su ginklu nugaros. Neilgai trukus pasigirsta šūvis. Baltais marškinėliais vilkintis vyras griebia įtariamąjį už nugaros ir po grumtynių atima šautuvą.
Įtariamasis šaulys parkrinta ir tada pradeda trauktis.
Įtariamajam leidžiama pasitraukti iš įvykio vietos.
Naujausi komentarai