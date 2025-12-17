Šaulį bandė stabdyti ir kita pora, tačiau žuvo: vaizdo įraše – dramatiškos grumtynės

Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše užfiksuotas poros susidūrimas su vienu iš sekmadienį Bondi paplūdimyje įvykdyto teroristinio išpuolio rengėjų.
Anot visuomeninio transliuotojo ABC, vaizdo įraše matyti 69 metų pensininkas mechanikas Borisas Gurmanas, bandantis nuginkluoti pakelėje stovintį vyrą.
Netoliese – jo žmona Sofia Gurman, 61-erių Australijos pašto darbuotoja.
Jų artimieji patvirtino, kad pora tapo teroristinio išpuolio aukomis. Iš viso per išpuolį žuvo penkiolika žmonių.
„Nors niekas negali sumažinti Boriso ir Sofijos netekties skausmo, labai didžiuojames jų drąsa ir nesavanaudiškumu. Tai puikiai parodė, kas buvo Borisas ir Sofija – žmonės, kurie instinktyviai ir nesavanaudiškai stengėsi padėti kitiems“, – rašoma šeimos išplatintame pranešime.
Gurmanai yra tarp keturių asmenų, kurie sekmadienio vakarą stojo į akistatą su ginkluotais užpuolikais – 50 metų Sajidu Akramu ir 24-erių Naveedu Akramu, kurie, kaip nustatė policija, buvo tėvas ir sūnus.
Primename, kad kitam pagarsėjusiam didvyriui Ahmedui al-Ahmedui pavyko iš vieno iš šaulių atimti ginklą.
Šis drąsus jo poelgis irgi buvo užfiksuotas vaizdo įraše.
43 metų A. al-Ahmedas yra sirų kilmės Australijos pilietis, dviejų vaikų tėvas ir vaisių parduotuvės savininkas.
A. al-Ahmedo tėvai pasakojo, kad per grumtynes jų sūnui į petį buvo šauta keturis ar penkis kartus. Jis gydomas ligoninėje.
Tame pačiame vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas A. al-Ahmedas, 61-erių Reuvenas Morrisonas metė plytą į vieną iš ginkluotų užpuolikų.
R. Morrisono dukra teigė, kad dėl jo pastangų vienai moteriai ir jos kūdikiui pavyko pabėgti į saugią vietą.
Primename, kad įtariami užpuolikai sekmadienio vakarą šaudė į paplūdimyje susirinkusią minią, kuri šventė Chanukos šventę. Tarp aukų – 10-metė mergaitė, du Holokaustą išgyvenę asmenys.
Policija trečiadienį apkaltino N. Akramą terorizmu, penkiolika žmogžudysčių ir daugybe kitų nusikaltimų.
„Pirmieji požymiai liudija teroristinį išpuolį, įkvėptą ISIS, kuri Australijoje įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą“, – pareiškime nurodė policija, pavartodama kitą grupuotės „Islamo valstybė“ pavadinimą.
Šaudynių metu policija sunkiai sužeidė N. Akramą, o vietos žiniasklaida pranešė, kad antradienio vakarą jis pabudo iš komos. S. Akramas per susišaudymą su policiją žuvo.
Naujausi komentarai