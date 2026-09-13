Dėl vairavimo išgėrus atleistas Latvijos socialinės apsaugos ministras

Ministras pirmininkas Andris Kulbergas išleido įsakymą atleisti R. Uzulnieką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Tuo tarpu žemės ūkio ministras Uldis Augulis paskirtas laikinai eiti socialinės apsaugos ministro pareigas iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos.
Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas, savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius.
„Vairavimas apsvaigus yra pavojingas ir nusikalstamas veiksmas, o tam tikromis aplinkybėmis užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tai ypač nepriimtina ir smerktina, kai tokį poelgį atlieka valstybės pareigūnai – ministrai, parlamento nariai ar teisėsaugos pareigūnai“, – teigė prezidentas.
Prezidento E. Rinkevičiaus nuomone, toks elgesys nusipelno griežtos bausmės, nes niekas nėra aukščiau įstatymo, be to, tai siunčia signalą visai visuomenei.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad vairavimas ar maudymasis apsvaigus visuomenėje yra pernelyg dažni reiškiniai, todėl ir kyla tragedijos.
Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotoją ir, tikėtina, užkirto kelią didelei nelaimei.
„Tikiuosi, kad kiekvienas toks įvykis privers bent kartą pagalvoti ir nedaryti kvailysčių, o žmonės laiku įsikiš ir neleis šiems „didvyriams“ išvažiuoti automobiliu, motociklu ar dviračiu“, – kalbėjo prezidentas.
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