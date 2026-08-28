Dėl Ukrainos atakų tirpsta turtingiausios Rusijos verslininkės turtai

Tatjanos Kim turtą „Forbes Russia“ dabar vertina 5 mlrd. JAV dolerių (4,3 mlrd. eurų), o tai yra maždaug 38 proc. mažiau, palyginti su 8,1 mlrd. JAV dolerių (6,9 mlrd. eurų) – tiek buvo įvertintas jos turtas, kai vasario pabaigoje buvo sudarytas pasaulinis milijardierių reitingas.
Nepaisant nuostolių, T. Kim tebėra turtingiausia Rusijos moteris ir jau penktą kartą užima pirmąją vietą atitinkamame metiniame „Forbes Russia“ reitinge.
Pasak leidinio, turto vertės sumažėjimą iš dalies lėmė kritimas Rusijos akcijų rinkoje, tačiau pakartotiniai dronų smūgiai „Wildberries“ logistikos tinklui dar labiau pakenkė verslui.
Ukraina į „Wildberries“ sandėlius pradėjo taikytis liepos viduryje. Agentūros „Reuters“ duomenimis, iki rugpjūčio pradžios buvo smogta mažiausiai 20 objektų visoje Rusijoje.
„Forbes Russia“ šį mėnesį skelbė, kad, tyrimų bendrovės „Data Insight“ skaičiavimais, buvo apgadinta 17–22 proc. įmonės logistikos infrastruktūros.
Kyjivas teigia, kad „Wildberries“ tapo taikiniu, nes bendrovės logistikos tinklas padeda aprūpinti Rusijos pajėgas karine įranga. Kremlius teigia, kad įmonė neužsiima karinių prekių tiekimu.
Dėl šių smūgių daugelis paprastų Rusijos piliečių pajuto Maskvos karo su Ukraina pasekmes.
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