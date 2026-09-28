 Dėl Etnos pelenų toliau ribojami skrydžiai Katanijos oro uoste

Dėl Etnos pelenų toliau ribojami skrydžiai Katanijos oro uoste

2026-09-28 17:37
Viljama Sudikienė (ELTA)

Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą.

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<span>Dėl Etnos pelenų toliau ribojami skrydžiai Katanijos oro uoste</span>
Dėl Etnos pelenų toliau ribojami skrydžiai Katanijos oro uoste / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų, galiosiančių iki vidurnakčio, perkelia keleivius į kitus Sicilijos oro uostus – Palermo ar Komizo.

Ši Viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumų, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius.

Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Šiuo metu pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio, vėjas juos neša į pietus.

Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, virš ugnikalnio kaupiasi rausvai rudas dūmų debesis, kartais pasiekiantis 4 kilometrų aukštį.

Instituto ekspertų teigimu, tai nėra artėjanti sprogstamoji fazė. Anot jų, šis debesis yra įprastas reiškinys, tarsi ugnikalnio apsivalymo procesas.

„Tarsi atvirkščiai veikiantis dulkių siurblys“, – sakė vulkanologas Marco Neri.

Šiame straipsnyje:
etnos išsiveržimas

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