Dėl Etnos pelenų toliau ribojami skrydžiai Katanijos oro uoste

Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų, galiosiančių iki vidurnakčio, perkelia keleivius į kitus Sicilijos oro uostus – Palermo ar Komizo.
Ši Viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumų, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius.
Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Šiuo metu pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio, vėjas juos neša į pietus.
Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, virš ugnikalnio kaupiasi rausvai rudas dūmų debesis, kartais pasiekiantis 4 kilometrų aukštį.
Instituto ekspertų teigimu, tai nėra artėjanti sprogstamoji fazė. Anot jų, šis debesis yra įprastas reiškinys, tarsi ugnikalnio apsivalymo procesas.
„Tarsi atvirkščiai veikiantis dulkių siurblys“, – sakė vulkanologas Marco Neri.
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