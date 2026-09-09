„Danguje vykstantis siaubas“: Rusija siunčia į Kyjivą naujus reaktyvinius dronus

Pastarosiomis savaitėmis Maskva į Ukrainos sostinę paleido ne vieną atakos dronų bangą, dėl beveik nuolatinių oro pavojaus signalų paralyžiuodama miestą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pasmerkė „pastarosiomis dienomis danguje vykstantį siaubą“ kaip naują Rusijos lyderio Vladimiro Putino taktiką ir pažadėjo atsaką.
Naujieji dronai kelia iššūkį palyginti efektyviam ir pigiam Ukrainos oro gynybos nuo dronų skydui, paskubomis pastatytam po 2022-ųjų Rusijos invazijos.
Ukraina greitai tapo pasauline lydere dronų gynybos srityje ir sudarė susitarimus su keliomis Vakarų ir Artimųjų Rytų šalimis dėl dalijimosi technologijomis.
Tačiau jos giriamam dronų perėmėjų tinklui – kuris numušdavo didžiąją daugumą labiau įprastų dronų, sukonstruotų su vidaus degimo varikliais ir propeleriais – sunkiau susidoroti su naujais reaktyviniais įrenginiais.
Ekspertai teigia, kad juose sumontuoti Kinijoje pagaminti lėktuvo tipo mini reaktyviniai varikliai ir jie gali skristi 5 km aukštyje 400–600 km per valandą greičiu – iki trijų kartų greičiau nei ankstesnės versijos, kurios buvo paremtos Irano dronais „Shahed“.
Naujausias modelis gali gabenti iki 90 kg sprogmenų, beveik dvigubai daugiau nei ankstesnės versijos, ir yra kur kas masyvesnis – 6 m ilgio su 5,5 metro sparnų moju.
Dėl tokio aukščio ir greičio jie yra nepasiekiami dabartiniam Ukrainos perėmėjų parkui ir „nubraukia mūsų pasiektą pažangą kovoje“, naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos karo ekspertas Serhijus Zgurecas.
Oro gynybos požiūriu analitikai sako, kad naujieji dronai labiau primena sparnuotąsias raketas nei įprastus dronus.
Skaičiuojama, kad Rusija rugpjūtį paleido 2,8 tūkst. reaktyvinių dronų, palyginti su 1,5 tūkst. liepą ir vos keliais šimtais birželį.
Ukrainos oro pajėgų atstovas spaudai sakė, kad sunaikinama apie 60 proc. jų, palyginti su daugiau nei 90 proc. lėčiau judančių, žemiau skrendančių dronų.
Paralyžiuotas miestas
Nauji išpuoliai vykdomi Kyjivui jau ir taip kenčiant nuo smarkiai suintensyvėjusių Rusijos balistinių raketų smūgių, kurie nuo vasaros pradžios nusinešė dešimtis gyvybių.
Penktadienį reaktyvinis dronas rėžėsi į Ukrainos saugumo tarnybos būstinę istoriniame Kyjivo centre – tai itin simbolinis smūgis, įvykdytas vidury baltos dienos.
Ukraina apkaltino Rusiją šiuo smūgiu siekus sužlugdyti JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo) ir Jaredo Kushnerio (Džaredo Kušnerio) praėjusio savaitgalio vizitą Maskvoje ir Kyjive, kuriuo siekta atgaivinti įstrigusias taikos derybas.
Rusijos atakų banga kartais beveik visiškai paralyžiuoja Kyjivą – kasdien čia nuaidi iki dešimties oro pavojaus signalų.
Pavojaus metu daugelis įmonių ir įstaigų nedirba, ribojamas metro eismas, todėl keliuose susidaro spūstys, o žmonės būriuojasi gatvėse.
Daugelis mokyklų, kurios praėjusią savaitę grįžo po vasaros atostogų, pranešė pereinančios prie nuotolinio mokymo.
Ši situacija taip sutrikdė socialinį ir ekonominį gyvenimą, kad pareigūnai paskelbė apie retą saugumo protokolų sušvelninimą, kad maždaug 3 mln. gyventojų turintis miestas galėtų toliau funkcionuoti.
Pusės metų laukimas
Kyjivo pareigūnai sulaukė kritikos dėl to, kad nenumatė šios grėsmės.
Analitikai teigia, kad Rusija reaktyvinius dronus pradėjo gaminti prieš pusantrų metų, o dabar jų gali pagaminti apie 3 tūkst. per mėnesį.
Maskva „su šiais reaktyviniais dronais turi galimybių langą“, sakė Ukrainos tinklaraštininkas „Nikolaevsky Vaniok“, palaikantis glaudžius ryšius su šalies oro gynybos bendruomene ir turintis daugiau nei 2,6 mln. sekėjų platformoje „Telegram“.
Susidūręs su šia grėsme, V. Zelenskis praėjusią savaitę sušaukė savo karinį kabinetą, kad paspartintų greitesnių dronų perėmėjų gamybą.
Prototipai jau sukurti ir šiuo metu dirbama, „kad šis naujas ginklas pasiektų reikiamą efektyvumo lygį“, sakė jis.
Viena didelė Ukrainos ginklų bendrovė, gaminanti perėmėjus įprastiems dronams, AFP nurodė, kad „aktyviai ieško sprendimo“.
Analizės centro „Defense Express“ vadovas S. Zgurecas pabrėžė, kad Ukrainai reikia labiau kompleksinio atsako nei vien tik geresni perėmėjai.
Pilnavertis atsakas apimtų aviaciją, „žemė-oras“ tipo sistemas, elektroninę kovą ir daugiau smūgių prieš paleidimo bei gamybos vietas Rusijos teritorijoje, sakė jis.
„Rusai šiame technologiniame cikle įgijo pranašumą“, – teigė jis, įspėdamas, kad Ukrainai gali prireikti „iki šešių mėnesių“, kol ji sukurs veiksmingas atsakomąsias priemones.