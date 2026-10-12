CNN: JAV grasina nebeteikti Ukrainai žvalgybos duomenų ir ginklų

JAV valstybės departamento ir Pentagono perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams, su Ukrainos vadais tiesiogiai susisiekė ir JAV kariuomenės atstovai.
Dar vienas su situacija susipažinęs šaltinis patvirtino, kad JAV grasino nutraukti dalijimąsi žvalgybos duomenimis.
Kaip anksčiau pranešė CNN, šie grasinimai pasirodė D. Trumpui reiškiant didelį nepasitenkinimą Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
D. Trumpas jau seniai dėl pasaulinių dyzelino kainų augimo kaltina Rusijos ir Ukrainos karą ir reikalauja, kad abi šalys liautųsi puldinėjusios viena kitos energetikos objektus. Degalų kainos dar labiau išaugo prasidėjus JAV karui su Iranu.
Sekmadienį D. Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė dėl, jo žodžiais, „energetinių paliaubų“. Pasak V. Zelenskiui artimo šaltinio, šis pranešimas buvo netikėtas.
„Ukraina palaiko paliaubas ir svarbu, kad jas palaikytų ir Rusija. Laukiame išsamesnės informacijos iš amerikiečių“, – po šio pranešimo socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.
Vienas Europos pareigūnas CNN sakė, kad dalijimasis žvalgybos duomenimis ir ginklų pirkimas yra gyvybiškai svarbūs Ukrainai, o JAV grasinimus pavadino liūdna diena Kyjivui ir jo sąjungininkams.
Jei šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus.
JAV teikiami žvalgybos duomenys padeda Ukrainai gintis nuo Rusijos balistinių raketų atakų, nes suteikia informacijos apie raketų paleidimo įrenginių buvimo vietas, taip pat apie tai, kur ir kada numatomi smūgiai.
Sustabdžius ginklų pirkimą pagal Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) mechanizmą, labiausiai nukentėtų sistemoms „Patriot“ skirtų perimančiųjų raketų, kurių, Rusijai išplėtus raketų ir dronų atakas visoje šalyje, Ukrainai ir taip labai trūksta, tiekimas.
Kitas Europos pareigūnas CNN sakė, kad savaitgalį NATO dar nebuvo užfiksavusi jokių PURL programos pokyčių.
D. Trumpo administracija jau buvo sustabdžiusi dalijimąsi žvalgybos duomenimis su Ukraina 2025 m. kovą, po to, kai Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete įvyko įtemptas V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas.
Vėliau, kai Ukraina po derybų Saudo Arabijoje sutiko su Vašingtono pasiūlytomis paliaubomis, JAV dalijimąsi žvalgybos duomenimis atnaujino.
Šie grasinimai veikiausiai dar labiau apsunkins ir taip trapius D. Trumpo ir V. Zelenskio santykius.
Pastarosiomis dienomis abu prezidentai nesutaria dėl JAV susitarimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu tiekti rinkoms rusišką dyzeliną.
Kaip anksčiau CNN sakė vienas JAV pareigūnas, viena iš priežasčių, paskatinusių D. Trumpą sudaryti šį susitarimą, buvo besitęsiančios Ukrainos atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
Šeštadienį D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina turėtų išsirinkti naują lyderį, kuris pakeistų V. Zelenskį.