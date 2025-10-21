Garsi byla – vis dar be pabaigos

Suartino panašūs likimai
Teisme liudijo abiejų vyrų dukros, aukos vaikaitis, kaltinamojo kaimynė ir kiemsargė, radusi į šiukšlių maišą įkištą nužudytojo kūną.
Sunku net įsivaizduoti, kas turėjo atsitikti, kad itin garbaus amžiaus vyrą kažkas ėmėsi badyti peiliu ir smogė jam 49 kartus, o po to nupjovė velioniui kojas ir jų atsikratė. Šių kūno dalių pareigūnams nepavyko rasti.
Prieš teismą stojo ne ką jaunesnis nužudytojo bičiulis ir likimo draugas.
Abu vyrai prieš kelerius metus prarado insultą išgyvenusias žmonas, kurias ilgą laiką slaugė, abu dirbo laivyne, tad turėjo daug bendrų temų pokalbiams.
Girdėjo naktį kalbant vyrus
Šiurpi žmogžudystė sukrėtė N. Karaciubos dukras ir anūką, kuriam teko atpažinti senelio lavoną. Vaikinas vėliau artimiesiems prasitarė, kad šio vaizdo niekada nepamirš.
Po metų nuo šių šiurpių įvykių teisme liudijusios abi dukros vis dar negalėjo kalbėti be ašarų. Senolis buvo mylimas ir sutarė ne tik su artimaisiais, bet ir su kaimynais.
Atrodo, kad teisėjų kolegijai vis dar kyla klausimų dėl nusikaltimo motyvo. Papildomai apklausta aukos dukra paliudijo, kad tėtis vienos šeimos šventės metu įsikarščiavo kalbėdamas apie politiką, o dukros paprašytas nebekalbėti apie tai, supyko. Ši tema jam buvo svarbi.
Galbūt tarp pernai spalio 14-ąją rinkimuose dalyvavusių senolių kivirčas kilo būtent kalbant apie politiką. Tik to patvirtinti dabar niekas negali.
Akivaizdu, kad vyrai po rinkimų daug išgėrė, N. Karaciubos kraujyje buvo apie 3,5 prom., o kitos dienos popietę A. Trusovas dar įpūtė daugiau nei promilę.
Penktajame tos pačios laiptinės aukšte gyvenanti moteris paliudijo naktį pabudusi ir girdėjusi iš apačios sklidusius vyrų balsus. Gali būti, kad nakties tyloje ji girdėjo, kas vyko trečiajame aukšte, kur gyvena A. Trusovas.
Pasak liudytojos, tai nebuvo riksmas, o garsus kalbėjimas. Tačiau kiek vyrų kalbėjo, kokia kalba vyko pokalbis, moteris negalėjo pasakyti.
Pasigedo atsakymų
Ankstų rytą vedžiodama savo šuniuką moteris pastebėjo prie laiptinės didelį šiukšlių maišą, nes jos augintinis aktyviai uostinėjo šį objektą.
Tačiau tai buvo lapų kritimo metas, panašių ir kitokių maišų tuo metu buvo galima pamatyti daugelyje vietų, todėl moteris trūktelėjo pavadėlį ir nuėjo su augintiniu neįtarusi nieko pikto.
Tikrą šoką ryte patyrė kiemsargė, kuri atrišo maišą. Jame buvo dar vienas toks maišas, o jame – negyvas žmogus. Moteris teismui pasakojo tik atgavusi amą paskambino pagalbos telefonu.
Pakviesta į teismo salę A. Trusovo dukra pasakojo, kad jos tėvas visai neseniai išgyveno akių operaciją, iki tol jis vos vos matė viena akimi. Be to, prieš metus jis skundėsi dešinės rankos skausmu. Tai verčia moterį abejoti, ar tikrai tėvas galėjo įvykdyti tokį baisų nusikaltimą ir bandyti paslėpti jo pėdsakus.
Ji pasakojo, kad bene po savaitės nuo minimų įvykių įleista į tėvo butą rado jį taip, kaip buvo pratusi matyti po pusmečio, – su daug dulkių po baldais. Todėl ji stebėjosi, kodėl žmogžudyste kaltinamas jos tėvas, kai po tokio siaubingo subadymo bute beveik nerasta kraujo pėdsakų.
Paklausta, kokia, jos nuomone, galėjo būti tos nakties įvykių eiga, Peterburge gyvenanti A. Trusovo dukra teigė mananti, kad tyrimo metu atsakyta ne į visus klausimus.
Pats kaltinamasis prieš teismo posėdį kartojo nieko nežudęs, draugą sekmadienio vakarą išlydėjęs pro savo buto duris ir nuėjęs miegoti.
Teismo procese numatyti dar keli posėdžiai, jų metu tikėtini proceso dalyvių prašymai, tad bylos pabaiga artimiausiu metu dar nenumatoma.
