Buvęs garsus futbolininkas Tadas Papečkys vėl teisme

Praeityje žinomam sportininkui Kauno apygardos teismas kovą skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę bei priteisė turtinę ir neturtinę žalą, taip pat vienkartinę išmoką nužudytojo artimiesiems.
Po šio nuosprendžio į Apeliacinį teismą su skundais kreipėsi pats nuteistasis ir trys nukentėjusiosios.
T. Papečkys mano, kad nužudytojo sutuoktinės ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje turi būti paliktas nenagrinėtas.
Tuo metu nukentėjusiosios (nužudytojo našlė, mama ir sesuo) pageidauja, kad T. Papečkys būtų pripažintas kaltu dėl itin žiauraus nužudymo ir laisvės atėmimo bausmė jam būtų prailginta iki 11–12 metų.
Nužudytojo našlė teismo prašo jai priteistą 28 tūkst. eurų neturtinę žalą padidinti iki 100 tūkst. eurų. Moteriai pirmos instancijos teismo nuosprendžiu yra priteista vienkartinė daugiau nei 104 tūkst. eurų vienkartinė išlaikymo išmoka dėl sutuoktinio netekties.
Pirmos instancijos teismas nužudytojo motinai iš T. Papečkio priteisė 21,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą, o seseriai – 4,5 tūkst. neturtinės žalos atlyginimą.
Našlei taip pat priteista 8 tūkst. 640 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.
Nužudytojo našlė Raimonda A. sako, kad sutuoktiniui gyvybė buvo atimta jos akivaizdoje, ji patyrė šoką ir dideles dvasines kančias.
T. Papečkys nesutinka, kad būtų nuteistas už itin žiaurių nužudymą.
„Tikrai nenorėjau žudyti žmogaus, viskas įvyko spontaniškai, aptemo protas. Viskas įvyko per kelias sekundes. Nesakiau, kad imsiu ir nužudysiu. Buvau apsvaigęs nuo alkoholio, visi kartu baliavojom“, – per Lietuvos apeliacinio teismo posėdį pirmadienį kalbėjo nuteistasis.
Jis sakė, kad nepastebėjo, kur nusikaltimo metu buvo nužudytojo sutuoktinė.
T. Papečkys su nužudytuoju daug bendravo – kartu keliaudavo, švęsdavo šventes.
Bylos nagrinėjimą trijų teisėjų kolegija tęs gruodį.
Nužudymas per Naujuosius metus
47-erių T. Papečkys, kaip įtariama, nusikaltimą įvykdė vos kelios valandos po vidurnakčio, 2024 m. sausio 1-sos naktį, namo svetainėje, Ramučių kaime, Kauno rajone.
Bylos duomenimis, per tarpusavio konfliktą dėl asmeninių nesutarimų su nukentėjusiuoju T. Papečkys tyčia vieną kartą nenustatytu buteliu sudavė nukentėjusiajam į galvos sritį bei tyčia vieną kartą dūrė peiliu į krūtinės kairę pusę. Nukentėjusysis mirė įvykio vietoje.
T. Papečkys prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailėjosi.
Jis anksčiau teistas nebuvo, dėjo pastangas atlyginti padarytą žalą nukentėjusiosioms, dirba, yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Dėl to Kauno apygardos teismas skyrė kiek mažesnę nei sankcijoje nustatytas bausmės vidurkis.
Kol įsigalios teismo nuosprendis T. Papečkys buvo paliktas laisvėje. Vyras buvo paleistas į laisvę išleistas už 10 tūkst. eurų užstatą, jam taikyta intensyvioji priežiūra bei dokumentų paėmimas.
Lietuvos čempionas T. Papečkys – buvęs FBK „Kauno“ klubo gynėjas, 7 kartus kviestas į Lietuvos futbolo rinktinę. Su „Kauno“ komanda 6 kartus tapo šalies čempionu, triskart į viršų kėlė LFF taurę. Po ryškiausių karjeros metų Kaune legionieriaus duoną krimto Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, karjerą baigė Jonavos klube.
