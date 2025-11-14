 Charkivo regione moters rankose sprogo rusų dronas

Charkivo regione moters rankose sprogo rusų dronas

2025-11-14 22:43
Jūras Barauskas (ELTA)

Charkivo srities Derhačių bendruomenės Hoptivkos kaime moteris pakėlė nuo žemės rusišką droną, kuris jos rankose sprogo, o moteris žuvo.

Charkivo regione moters rankose sprogo rusų dronas
Charkivo regione moters rankose sprogo rusų dronas / Reuters nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai „Ukrinform“ pranešė remdamasi Derhačių miesto karinės administracijos vadovo Viačeslavo Zadorenkos įrašu platformoje „Telegram“.

Incidentas įvyko šiandien maždaug 9.00 val. ryto.

„80-metė moteris, nepaisydama savo gyvybės ir saugumo, nuo žemės pakėlė rusišką droną, kuris jos rankose sprogo. Pilietė patyrė mirtinus sužalojimus ir mirė vietoje“, – teigiama pranešime.

V. Zadorenko pabrėžė, kad jokiu būdu negalima liesti įtartinų daiktų, o visuomenė turi nedelsdama apie juos pranešti atitinkamoms tarnyboms.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Charkivo srities Čerkaskio Tyčkų kaime Rusijos pajėgos skraidykle su sumontuota pirmojo asmens vaizdo kamera smogė dujų tarnybos automobiliui.

 

 

Šiame straipsnyje:
Charkivo regionas
karas Ukrainoje
sprogo rusų dronas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų