Charkivo regione moters rankose sprogo rusų dronas

Apie tai „Ukrinform“ pranešė remdamasi Derhačių miesto karinės administracijos vadovo Viačeslavo Zadorenkos įrašu platformoje „Telegram“.
Incidentas įvyko šiandien maždaug 9.00 val. ryto.
„80-metė moteris, nepaisydama savo gyvybės ir saugumo, nuo žemės pakėlė rusišką droną, kuris jos rankose sprogo. Pilietė patyrė mirtinus sužalojimus ir mirė vietoje“, – teigiama pranešime.
V. Zadorenko pabrėžė, kad jokiu būdu negalima liesti įtartinų daiktų, o visuomenė turi nedelsdama apie juos pranešti atitinkamoms tarnyboms.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Charkivo srities Čerkaskio Tyčkų kaime Rusijos pajėgos skraidykle su sumontuota pirmojo asmens vaizdo kamera smogė dujų tarnybos automobiliui.