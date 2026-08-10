 Bulgarijos ginklų gamykloje, kuri yra tiekusi šaudmenis Ukrainai, driokstelėjo sprogimai

Bulgarijos ginklų gamykloje, kuri yra tiekusi šaudmenis Ukrainai, driokstelėjo sprogimai

2026-08-10 20:43
BNS inf.

Didelėje Bulgarijos ginklų gamykloje, kuri yra tiekusi šaudmenis Ukrainai, driokstelėjo sprogimai po to, kai jos teritorijoje užsidegė sunkvežimis, sukėlęs gaisrą ir privertęs evakuoti žmones, praneša Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP.

<span>Bulgarijos ginklų gamykloje, kuri yra tiekusi šaudmenis Ukrainai, driokstelėjo sprogimai </span>
Bulgarijos ginklų gamykloje, kuri yra tiekusi šaudmenis Ukrainai, driokstelėjo sprogimai / AFP nuotr.

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Incidentas įvyko pirmadienį EMCO – vieno didžiausių šalies privačių ginklų gamintojų – valdomame sandėlyje, esančiame netoli Belicos kaimo centrinėje šalies dalyje.

Bulgarijos nacionalinė naujienų agentūra BTA pranešė, kad prieš sprogimus, driokstelėjusius dalyje sandėlių komplekso, užsidegė sunkvežimis. Buvo sunaikintas vienas sandėlis, tačiau kiti pastatai nenukentėjo, o apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta.

„Šiuo metu nėra jokių užsienio kišimosi įrodymų“, – pareiškė vidaus reikalų ministras Ivanas Demerdžijevas, kurį citavo BTA.

Imantis atsargumo priemonių, buvo evakuoti gamyklos darbuotojai ir į saugią vietą perkelti netoliese esančių gyvenviečių gyventojai, kol ugniagesiai kovojo su liepsnomis, kurios išplito į aplinkinę miškingą teritoriją.

Triavnos meras Denčas Minevas teigė, kad miško gaisras išplito per beveik tris kilometrus nuo gamyklos. Pareigūnai dėl tirštų dūmų paragino gyventojus neatidaryti langų, dėvėti apsaugines kaukes ir vengti eiti į lauką.

„Norime užtikrinti, kad, jei gaisras išplistų, niekas nenukentėtų ir liepsnos nepasiektų kitų pastatų“, – sakė I. Demerdžijevas.

EMCO atmetė žmogiškosios klaidos galimybę, tačiau teigė, kad incidento priežastis vis dar tiriama.

Ši įmonė yra tiekusi Ukrainai sovietinio standarto šaudmenis ir yra viena iš pagrindinių Bulgarijos artilerijos, tankų ir minosvaidžių šaudmenų gamintojų.

Šiame straipsnyje:
Bulgarijos ginklų gamykla
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užsidegė sunkvežimis

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Komentarai

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Analitikas
Chokolų darbas,1000%.Jie yra tokie ,jiems padėsi ,o jie tau peilį į nugarą sudarys,tokia jų nacija ir nėra ko čia su jais žaisti,jiems turėtų Lietuvoje įvestas komendanto laikasnuo 20-6,Lenkija jau apie tai galvoja,daug iš ukrų nusikalsta kriminališkai,nusikaltimai padidėjo iki 60%.
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