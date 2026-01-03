Berlyne nutrūko elektros tiekimas: policija įtaria padegimą

6 val. 45 min. vietos (7val. 45 min. Lietuvos laiku) gelbėjimo tarnyboms buvo pranešta, kad ant tilto netoli elektrinės Vokietijos sostinėje užsidegė keli kabeliai.
Ugniagesiai greitai užgesino gaisrą, tačiau, tinklo operatoriaus „Stromnetz Berlin“ duomenimis, pietvakarių Berlyno rajonuose be elektros liko apie 45 tūkst. namų ūkių ir 2,2 tūkst. įmonių.
Atstovas spaudai Henrikas Beusteris naujienų agentūrai AFP sakė, kad operatorius stengiasi palaipsniui atkurti elektros energijos tiekimą, tačiau kada ji bus grąžinta visiems, kol kas neaišku.
Policija socialinio tinklo „X“ pranešime teigė, kad į įvykio vietą Lichterfeldės rajone atsiuntė apie 160 pareigūnų ir „atlieka tyrimą dėl įtariamo padegimo“.
Jie įspėjo nukentėjusius gyventojus, kad dėl gedimo gali neveikti šildymo sistemos, paragino juos taupiai naudotis mobiliaisiais telefonais ir pasirūpinti, kad po ranka būtų degtukų.
Valdžios institucijos taip pat įtarė padegimą, kai rugsėjo mėnesį Berlyne kilus gaisrui ant elektros stulpų buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas.
Tuo atveju neįvardyta anarchistų grupė internete paskelbė, kad yra atsakinga už gaisro sukėlimą.
Vokietija yra itin budri dėl sabotažo veiksmų, nukreiptų prieš jos infrastruktūrą, įskaitant užsienio subjektų, pavyzdžiui, Rusijos, vykdomą sabotažą.
