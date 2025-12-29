Kraupus išpuolis Aleksote: viskas dėl dvidešimčia metų jaunesnės moters?

Kaip jau pranešta, 00.44 val. viename Alšėnų gatvės name neblaivus (2,69 prom.) 58-erių metų vyras konflikto metu padegė savo 79-erių metų mamą, kuri dėl nudegimų paguldyta į ligoninę. Ten buvo nuvežtas ir pats įtariamasis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo artimam giminaičiui ar šeimos nariui sukėlimo arba nežymaus jo sveikatos sutrikdymo, už ką gresia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tolesnė šio nusikaltimo kvalifikacija priklausys nuo Kauno klinikų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialistų, kurių rankose atsidūrė nukentėjusioji, išvadų dėl jos patirto sužalojimo.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pirminiais duomenimis, sužalojimai konstatuoti visame nukentėjusiosios kūne, nors Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje apie šį įvykį konstatuojama, kad apdegė tik jos veidas ir rankos.
Neatmetama, kad kitus sužalojimus nukentėjusioji galėjo patirti – kai bandė pati užgesinti degančius savo drabužius. Apie tai ji pasakojo pati į įvykio vietą atvykusiems policijos pareigūnams.
Kaip jau rašyta, pati nukentėjusioji išsikvietė ir specialiąsias tarnybas, nors įvykio metu kartu su ja buvo ne tik smurtaujantis sūnus, bet ir šio draugė. Tiesa, pastaroji buvo dar girtesnė už jį – po įvykio šiai 20-čia metų už įtariamąjį jaunesnei moteriai buvo nustatytas 3,50 prom. girtumas.
Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėmis, apie tai, kad ką tik paskambino teta ir paprašė iškviesti pagalbą, nes sūnus ją apipylė spiritu ir uždegė, 00.43 val. Bendrajam pagalbos centrui pranešė giminaitis.
Nurodytu adresu atvykę policijos pareigūnai vieno Alšėnų gatvės namo rūsyje, kurio baldai bei kiti daiktai buvo apdegę, rado tris asmenis.
Nukentėjusioji, pareigūnams teigusi, kad sūnus apipylė ją buteliu spirito ir įžiebė degtuką, po greitosios medikų apžiūros buvo skubiai išvežta į Kauno klinikas. Nukentėjusioji įvardijo ir konflikto su sūnumi priežastį – šis griebėsi prieš ją smurto po to, kai jam parsivedus į namus trečiąją šio šiurpaus incidento dalyvę, ji liepė jiems išeiti.
Sunkiausia buvo prakalbinti nukentėjusiosios sūnų ir minėtą moterį, galimai tapusią konflikto priežastimi. Galiausiai įtariamasis motinos padegimu pripažino savo kaltę, tačiau paaiškinti, kodėl taip pasielgė, negalėjo.
Jis taip pat iš įvykio vietos buvo nuvežtas į gydymo įstaigą – dėl dešiniąją ranką nusėjusių nudegimo pūslių. Tačiau suteikus būtinąją tokiais atvejais pagalbą, vėliau buvo pervežtas į policijos areštinę.
Visgi panašu, kad dėl jo suėmimo į teismą nebus kreiptasi, nes įtariamasis mamos padegimu nėra teistas, o nukentėjusioji – medikų globoje. Tiesa, įtariamasis mamos padegimu yra turėjęs reikalų su teisėsauga, pirminiais duomenimis, – Vokietijoje. Tačiau tai buvo prieš keliolika bei daugiau kaip 20 metų. O pastaruosius šešerius metus, kai jis, galimai grįžęs iš užsienio, buvo apsistojęs pas motiną, jokių teistumų jo biografijoje neatsirado, bet susidurta su kita problema – nuolatiniu jo girtavimu. Tačiau, nukentėjusiosios teigimu, anksčiau sūnus prieš ją niekada nesmurtavo. Tai buvo pirmas kartas.
Naujausi komentarai