Begemotai Kenijoje pražudė keturis žvejus

2026-01-04 19:58
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Begemotai prie Naivašos ežero Kenijoje pražudė keturis jaunus vyrus, pranešė šalies žiniasklaida.

Begemotai Kenijoje pražudė keturis žvejus / Asociatyvi freepik nuotr.

Penktadienio naktį 14 vyrų susiruošė nelegaliai žvejoti ežero, kuris yra populiarus turistų traukos objektas Lūžių slėnyje, maždaug 80 kilometrų nuo sostinės Nairobio, pakrantėje.

Grupę užpuolė keli begemotai, šeštadienį pranešė Kenijos žiniasklaida. Dalis vyrų sugebėjo išplaukti į saugią vietą, o likę buvo užpulti gyvūnų arba nuskendo.

Giminaičių teigimu, vyrai žvejybos ėmėsi siekdami papildyti šeimos pajamas.

Naktį ežero pakrantėje besiganantys begemotai gali greitai tapti agresyvūs, jei pajaučia, kad į jų teritoriją buvo pasikėsinta.

Turistinių namelių ir stovyklų operatoriai įspėjo lankytojus nevaikščioti ežero pakrante naktimis ir neatsidurti tarp gyvūnų ir vandens.

