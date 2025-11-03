Žvejai: baudos brakonieriams – ne išeitis

„Kaip žvejojant užtikrinti žuvų išteklių apsaugą? Vienas iš būdų – laikantis mėgėjų žvejybos taisyklių, kurios orientuotos į žuvų išteklių išsaugojimą“, – teigė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos žuvininkystės konsultantas Simonas Račkauskas.
Tačiau visada atsiranda piktavalių, kurie nepaiso taisyklių.
„Lietuvoje žvejybos taisyklės yra gana sudėtingos, su daug išimčių. Todėl tam tikra dalis žvejų gali jų nežinoti, nes jos dažnai keičiamos. Nuo 2013 metų jos jau buvo pakeistos net 33 kartus. Antra – baimės stoka. Brakonieriai nebijo pareigūnų, nes jų kiekis prie vandens telkinių yra nedidelis, po kelis į apskritį“, – kalbėjo vyras.
Anot S. Račkausko, baudos nebūtinai padės išvengti nelegalios žvejybos.
„Dažniausiai jie neturi jokio asmeninio turto, tuomet kalėjimas negresia. Valdžiai reikėtų keisti šalies teisinį reglamentavimą, kad už tai grėstų baudžiamoji atsakomybė“, – aiškino pašnekovas.
S. Raškauskas taip pat tikina, kad jo žvejų aplinkoje stengiamasi laikytis taisyklių, nors ir ne visada norima joms pritarti.
